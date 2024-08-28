自由英雄？犯罪幫凶？俄版祖克柏 31國眼中釘

被稱為俄版祖克柏的度洛夫主張科技自由，堅持保密優先，反對網路言論審查，認為想要真正的自由就須冒一切風險，這讓生活在俄國、伊朗等威權政府統治下的民眾紛紛擁抱Telegram（ＴＧ）。但寬鬆的審查原則讓執法人員質疑該程式已淪犯罪溫床，度洛夫也因堅持理念，先後與美俄等卅一個國家槓上。

受祖克柏臉書的早期版本啟發，一九八四年生於蘇聯的度洛夫，二○○六年在聖彼得堡讀大學時就創立Vkontakte，數年內成為俄國主流社群網站，卻也引起俄國官方注意並要求提供用戶資訊。當俄國調查人員於二○一一年出現在他公寓後，度洛夫開始研究更安全的通訊軟體並推出ＴＧ。

但克里姆林宮仍要他交出Vkontakte用戶數據，否則將失去公司控制權，迫使度洛夫於二○一四年離開俄國前往杜拜。自此他因內容審查問題，先後與蘋果和多國政府對立。據ＶＰＮ翻牆軟體製造商Surfshark統計，該程式在卅一個國家遭臨時或永久禁令，度洛夫更在今年四月訪問中，指責美國聯邦調查局吸收ＴＧ員工，企圖取得用戶數據。

儘管ＴＧ營運總部在杜拜，但卅九歲的度洛夫每幾個月就會搬家，曾在巴塞隆納、印尼峇里島、柏林、赫爾辛基與舊金山等城市生活。擁有阿聯與法國國籍的他儘管乘坐私人飛機旅行，但生活極為神祕低調，據估計其淨資產逾九十億美元。

ＴＧ目前全球用戶接近十億，規模超過Ｘ。除了即時通訊功能，更可與高達廿萬人建立群組，且有廣播功能，可幫助個人和群組向更多受眾分享觀點。

度洛夫在法國被捕，引發網路熱議，重視自由的人視他為英雄；政府機關卻認為，ＴＧ已淪為假訊息、恐怖與極端主義言論、毒品交易、兒童色情及軍火黑市的避風港，儘管近年來ＴＧ已刪除兒童性虐待、煽動暴力發文。