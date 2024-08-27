泰國執政聯盟內鬨 為泰黨拒和公民力量黨結盟

由於不滿公民力量黨黨魁普拉威在去年和今年2次總理選舉中，沒有投給為泰黨的總理候選人，泰國聯合政府中席次最多的為泰黨今天決議不再和公民力量黨結盟。

去年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨（pheuthai）在500席中拿下141席成為第二大黨。為泰黨先和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為了確保席次過半，接著又和親軍方的公民力量黨（Palang Pracharath）和團結建國黨（United ThaiNation）結盟，組成聯合政府，當時遭到不少為泰黨支持者批評背棄理念。

今年8月14日屬於為泰黨的泰國前總理賽塔（SretthaThavisin）因人事任命案有道德瑕疵遭到憲法法庭解職，16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（PaetongtarnShinawatra）為新總理。

不過在去年的國會總理選舉和今年8月16日的總理選舉中，普拉威都沒有投給賽塔或是貝東塔，引起為泰黨國會議員不滿，泰國政壇甚至謠傳普拉威是賽塔遭到解職的背後推手。普拉威曾任陸軍司令，並在2014年軍方發動政變後擔任副總理。

綜合泰媒報導，為泰黨國會議員今天下午開會決議，不再和公民力量黨結盟，為泰黨中央委員會接著同意這項決定。

8月16日的總理選舉後，公民力量黨秘書長塔馬納（Thamanat Prompow）曾公開表示要帶著28名眾議員退出公民力量黨。為了補足公民力量黨退出後空下的40個席次，媒體報導，為泰黨正和塔馬納談判，希望塔馬納帶著議員加入執政聯盟。

泰國政壇甚至傳出為泰黨正和擁有25個席次的宿敵民主黨（The Democrat）談判結盟，不過這項傳言都沒有受到為泰黨或是民主黨公開證實。為泰黨秘書長索拉翁（Sorawong Thienthong）今天被泰媒問及此問題時表示，他們會和各方合作以確保國會穩定。