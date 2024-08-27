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中菲仍對抗 印太司令帕帕羅：美國艦船可護送菲律賓運補船

中央社／ 馬尼拉27日綜合外電報導

美軍印太司令部司令帕帕羅今天表示，美國艦船可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻，強調這是「一個完全合理選項」，不過須經美、菲協商。

路透社報導，過去一週中國與菲律賓在南海發生一連串海上和空中對抗，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上述說法很可能引發中國不滿。

帕帕羅出席印太司令部舉辦的軍事論壇時，在場邊告訴記者：「在我們共同防禦條約的架構下，護送一艘船駛往另一艘船是完全合理的選項。」

長期以來，一支人數不多的菲國部隊持續駐紮在菲律賓於1999年蓄意擱淺在仁愛暗沙（Second ThomasShoal）的老舊登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）上，以宣示馬尼拉對這個區域的主權。

帕帕羅被問到，華府是否會考慮從菲律賓護送船隻運送補給品到水道上的爭議地物。

他表示：「我意思是，當然，在經過協商的前提之下。」他沒有就可能用來執行這項任務的艦船提供細節。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天表示，因應「詭譎又狡猾的對手」，「菲美共同防禦條約」（Mutual Defense Treaty between the Republic ofthe Philippines and the United States of America）必須從寬解讀。

雖然美國已向亞洲歷史最悠久盟友菲律賓保證，兩國間的防禦夥伴關係「如鋼鐵般堅定」，鐵歐多洛仍呼籲，為避免落入「中國的陷阱」，美菲共同防禦條約得「更與時俱進」。

印太 菲律賓 馬尼拉

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