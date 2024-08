中菲仍對抗 印太司令帕帕羅：美國艦船可護送菲律賓運補船

美軍印太司令部司令帕帕羅今天表示,美國艦船可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻,強調這是「一個完全合理選項」,不過須經美、菲協商。

路透社報導,過去一週中國與菲律賓在南海發生一連串海上和空中對抗,美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)司令帕帕羅(Samuel Paparo)上述說法很可能引發中國不滿。

帕帕羅出席印太司令部舉辦的軍事論壇時,在場邊告訴記者:「在我們共同防禦條約的架構下,護送一艘船駛往另一艘船是完全合理的選項。」

長期以來,一支人數不多的菲國部隊持續駐紮在菲律賓於1999年蓄意擱淺在仁愛暗沙(Second ThomasShoal)的老舊登陸艦馬德雷山號(Sierra Madre)上,以宣示馬尼拉對這個區域的主權。

帕帕羅被問到,華府是否會考慮從菲律賓護送船隻運送補給品到水道上的爭議地物。

他表示:「我意思是,當然,在經過協商的前提之下。」他沒有就可能用來執行這項任務的艦船提供細節。

菲律賓國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)今天表示,因應「詭譎又狡猾的對手」,「菲美共同防禦條約」(Mutual Defense Treaty between the Republic ofthe Philippines and the United States of America)必須從寬解讀。

雖然美國已向亞洲歷史最悠久盟友菲律賓保證,兩國間的防禦夥伴關係「如鋼鐵般堅定」,鐵歐多洛仍呼籲,為避免落入「中國的陷阱」,美菲共同防禦條約得「更與時俱進」。