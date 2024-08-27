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94歲石鴻禎曾遭軟禁 獲中國認可為天津教區主教

中央社／ 梵蒂岡27日綜合外電報導
天主教教廷今天宣布，北京政府已正式認可天津教區主教石鴻禎的聖職。 法新社
天主教教廷今天宣布，北京政府已正式認可天津教區主教石鴻禎的聖職。 法新社

天主教教廷今天宣布，北京政府已正式認可天津教區主教石鴻禎的聖職。他先前因不願加入中國官方教會「愛國會」而遭當局長期軟禁。

路透社報導，教廷發布聲明指出：「最新發展體現出近年來教廷與中國對話的正面成果。」

根據教廷官方新聞網站「梵蒂岡新聞」（Vatican News），現年94歲的石鴻禎主教聖名默爾爵（Melchior），生於1929年。他於1954年7月4日晉鐸（晉升司鐸，司鐸是神父的正式稱謂），1982年6月15日被任命為天津教區助理主教，2019年6月接替聖名斯德望（Stefano）的李思德，成為天津教區主教。

根據教廷的聲明，天津教區約有5萬6000名信眾，分布在21個堂區，當地共有62位神父和「為數可觀」的修女。

梵蒂岡和北京將於今年秋天決定是否續簽「主教任命臨時協議」。教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）5月時曾表示，希望可以延長協議期限。

北京 教廷 神父

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