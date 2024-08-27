家門口遭擺「黑色棺材」恐嚇 義大利反黑手黨人士：我不害怕

CNN 27日報導，義大利日前發生有人在一位反黑手黨活動人士家門前留下一具黑色棺木。警方表示，這件事要歸咎到在羅馬及周邊地區活動的卡薩莫尼卡（Casamonica）犯罪家族。

卡薩莫尼卡家族是一個黑手黨式的組織犯罪集團，遭到威脅的活動人士倫齊歐（Tiziana Ronzio）則是反黑手黨團體「Toripiubella」主席。該團體名稱取自羅馬的Tor Bella Monaca社區，卡薩莫尼卡的主要家族別墅就坐落於此處，直到市府於2018年與2019年拆毀。

根據報導，25日有人在倫齊歐位於Tor Bella Monaca社區的住處外發現了這具黑色棺木。倫齊歐當天下午表示，她看到了棺木，而且有人把照片發給她。她稱此「愚蠢」，也不會阻止她，但她表示此舉「擾亂」她率領的反黑手黨團體。

Tor Bella Monaca, bara davanti casa di Tiziana Ronzio: "La città è al suo fianco" https://t.co/MiA5B7nUap pic.twitter.com/MSTQt7gOd3 — Roma Today (@romatoday) 2024年8月26日

「Toripiubella」定期通報卡薩莫尼卡成員針對當地居民的犯罪行為，也經常代表他們出庭作證。倫齊歐告訴媒體，「我不害怕，我正在前進。這些都是愚蠢的舉動，讓我們更加憤怒，想要戰鬥」。

羅馬警方26日告訴CNN，正在檢驗這口棺材以採集指紋。Toripiubella則表示，因為調查正在進行，不會發表公開聲明。但根據報導，倫齊歐過去譴責多名卡薩莫尼卡成員，也曾遭恐嚇，包括書面威脅，甚至有鄰居在她家門口留下排泄物。

倫齊歐說，「我盡力以超然的態度生活，但是不容易。我度過這些事情，好像不會影響到我」，但「跟你向警方通報的人住在同一個地方很困難」。儘管住家和辦公室多次遭人闖入，但倫齊歐說，「你不會每天都在自己房門口發現一口棺材」。

倫齊歐在26日發表的文章中指出，「可能會有不文明的人留下一件家具、一張沙發，但不是一口棺材」。數個政治團體譴責了此一恐嚇行為，羅馬市長嘉提葉里與市議員澤維也公開聲援。