俾路支省武裝攻擊70死 巴基斯坦總理：為破壞與中國合作

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫今天表示，分離主義好戰團體俾路支解放軍在西南部俾路支省發動攻擊是為了阻止「中巴經濟走廊」部分發展計畫。

路透社報導，族裔武裝分子尋求資源豐富的俾路支省（Balochistan）脫離巴基斯坦而獨立，25日開始的這場襲擊導致超過70人喪生，是多年以來範圍最廣的襲擊。中國在當地主導戰略港和金銅礦開採等重大計畫。

電視播出夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）向內閣表示：「這些恐怖分子想阻止中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor）和發展計畫。」他指出，這場攻擊正是為了挑撥伊斯蘭馬巴德和北京關係。

中巴經濟走廊計畫是中國國家主席習近平「一帶一路倡議」其中一環，據悉北京對此作出價值650億美元承諾。

巴基斯坦無力在貧困的俾路支省興建採礦所需基礎設施，因而尋求中國協助。

北京過去曾就公民在巴基斯坦執行計畫的安全表達疑慮，尤其是在俾路支省。3月有6名在巴基斯坦西北部執行水壩計畫的中國工程師遇害。

分離主義武裝分子經常以中國在俾路支省營運的深水港瓜達爾港（Gwadar Port）為目標。

俾路支省本週發生針對警局、鐵道和公路的同步攻擊，武裝團體俾路支解放軍（Baloch LiberationArmy）已宣稱犯案。俾路支是巴基斯坦4省中幅員最遼闊，但發展程度最低的省分。