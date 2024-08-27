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Telegram創辦人度洛夫因她洩露行蹤？神秘女助理引發熱議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加密通訊軟體Telegram的創辦人度洛夫上周在法國巴黎被捕，「助理」跟保鑣同時遭到拘留。俄羅斯官媒RT報導，此助理為自封加密幣教練跟直播主的瓦維洛娃（圖）。照片擷取自RT & IG / julivavilova
加密通訊軟體Telegram的創辦人度洛夫上周在法國巴黎被捕，「助理」跟保鑣同時遭到拘留。俄羅斯官媒RT報導，此助理為自封加密幣教練跟直播主的瓦維洛娃（圖）。照片擷取自RT & IG / julivavilova

加密通訊軟體Telegram的創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）上周在法國巴黎被捕，同時有一名「助理」跟一名保鑣遭到拘留。該名年輕女性「助理」的身分隨後曝光，而根據法國媒體報導，她已在接受偵訊後獲釋。

根據俄羅斯官媒RT，這位跟度洛夫一起被捕的助理名叫瓦維洛娃（Yulia Vavilova），自封加密幣教練跟駐杜拜的直播主，在IG簡介宣稱會說英語、俄語、西班牙語和阿拉伯語等4種語言，對「遊戲、加密幣、語言和思維模式」感興趣，曾數次被目擊跟度洛夫在一起。當度洛夫的私人飛機在巴黎布傑機場著陸時，她也在機上。

法國當局在度洛夫被捕後聲稱，他是因為涉及更廣泛調查據稱Telegram上的非法活動而遭到拘留。費加洛報26日報導，根據知情人士說法，「總是陪伴他（度洛夫）的保鏢和助理接受調查人員偵訊，隨後獲得釋放」。

儘管度洛夫和瓦維洛娃沒有公開承認他們的關係，但兩人經常一起出現，表明他們的關係緊密，而瓦維洛娃在直到被捕之前的社群媒體發文也顯示，她跟度洛夫出現在同樣的地點，包括哈薩克、吉爾吉斯和亞塞拜然。

此外，瓦維洛娃還在22000多人追蹤的IG發布了據信搭乘度洛夫私人飛機上的現實動態，以及據報她跟度洛夫一起到巴黎時的數張照片。

RT稍早指出，因一行人抵法跟當局隨後出手逮人的時機，引發網路上有關瓦維洛娃的揣測。有些報導宣稱，瓦維洛娃因為發布了大量披露度洛夫下落的貼文，可能無意或甚至有意引起了當局的注意。

據報導，除了瓦維洛娃外，度洛夫的保鑣也已獲釋，度洛夫本人目前仍遭法國當局拘留。法國總統馬克宏已表示，此事「絕對不是政治決定」。

Telegram 法國

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