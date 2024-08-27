去年遭北韓驅逐 美國陸軍二等兵將出庭認罪
（德國之聲中文網）美國陸軍二等兵特拉維斯·金（Travis King）2023年7月從韓國越境進入北韓。
經過數周的外交斡旋，特拉維斯·金去年9月從北韓獲釋並被驅逐出境。由於美國與北韓沒有正式外交關系，瑞典駐平壤大使館協助將特拉維斯·金經中國轉移至美國。
承認部分罪行
遭北韓驅逐出境後，美國陸軍根據《統一軍事司法法典》對他作出14項指控。
據路透社去年9月報導，美國陸軍指控金的罪行包括逃兵罪、毆打戰友和教唆制作兒童色情作品。
特拉維斯·金的律師羅森布拉特（Frank Rosenblatt ）表示：「金將對其中5項罪行認罪，包括逃兵罪、三項不服從軍令罪以及毆打戰友的罪行。」
「他拒絕承認其余罪行，軍方將撤銷並駁回這些指控。」
從首爾機場離奇逃脫
特拉維斯·金2021年1月參軍，隨美軍駐扎韓國期間因襲擊指控被拘留，並對此認罪。他在韓國拘留所被關押了47天後獲釋。
金原本應返回美國面臨紀律處分，但在返美途中從首爾國際機場溜走，隨後參加了一個朝韓邊境地區的平民旅行團。特拉維斯·金非法闖入北韓邊境後立即遭到拘留，直到去年9月獲釋。
（路透社）
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