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涉辱王室遭煽動罪起訴 馬來西亞前首相慕尤丁不認罪

中央社／ 馬來西亞瓜穆山27日綜合外電報導
馬來西亞前首相慕尤丁(中)。(新華社)
馬來西亞前首相慕尤丁(中)。(新華社)

馬來西亞在野黨領袖、前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的律師今天表示，慕尤丁被控侮辱前最高元首，遭當局以煽動罪名起訴。

路透社報導，穆尤丁於2020年至2021年間領導馬來西亞17個月。他的律師表示，東北部吉蘭丹州（Kelantan）法院就穆尤丁本月在政治演說中的言論，對他提出煽動罪指控。他不認罪。

馬來西亞實施獨特的君主制，由9個州屬的世襲馬來統治者輪流擔任最高元首，每5年一任。儘管很大程度上是儀式性的，但君主聲望崇隆。

根據「1948年煽動法令」（Sedition Act），對王室提出負面評論可能遭到起訴。

根據當地媒體報導，慕尤丁在8月15日的政治演講中，疑似質疑前最高元首蘇丹阿布都拉（Al-SultanAbdullah）在2022年大選後的威信。那次大選後形成僵局國會。

慕尤丁據報在演講中表示，那次選後支持他的議員人數已足夠組成政府，質疑蘇丹阿布都拉為何沒有邀請他出任首相。

蘇丹阿布都拉2022年11月任命安華（AnwarIbrahim）擔任首相。蘇丹阿布都拉任最高元首的5年任期已於今年1月結束。

蘇丹阿布都拉沒有對慕尤丁的言論公開發表評論；暫時無法與他的辦公室取得聯繫。

慕尤丁的律師表示，這位馬來西亞保守反對派陣營領袖若被判有罪，將面臨最高3年徒刑，以及最多5000令吉（約新台幣3萬6641元）罰金。

慕尤丁去年在另一起案件中遭控貪汙及洗錢，他表示相關指控是出於政治動機。

安華政府否認針對政治對手，強調那些指控是打擊高層腐敗的一環。

慕尤丁 蘇丹 馬來西亞

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