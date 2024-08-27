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方濟各9月訪雅加達 印尼主教：促宗教團結

中央社／ 雅加達27日專電

天主教教宗方濟各9月初將訪問印尼，除了將與總統佐科威會面，還會主持萬人彌撒，並出席在雅加達天主教大教堂的活動及在伊斯蒂柯拉清真寺的會議。印尼主教會議表示，方濟各訪問印尼是促進宗教團結。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）9月3日將訪問印尼，預計會在雅加達主持一場盛大彌撒。印尼國家禮賓負責人安迪（Andy Rachmianto）表示，屆時將有逾9萬名天主教徒參加。

安迪昨天說：「總統佐科威（Joko Widodo）9月4日將在獨立宮接見教宗。」

方濟各原訂2020年訪問印尼，但因疫情取消。印尼警方表示，將部署逾4000名警員維安。

方濟各在印尼訪問期間，預計還會參加在伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）舉行的會議，並出席雅加達天主教大教堂的活動。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，印尼主教會議（KWI）表示，方濟各訪問印尼是為了傳達宗教間團結一致的訊息。

該組織發言人托馬斯（Thomas Ulun Ismoyo）說：「我相信，（宗教團結）的訊息不僅是傳達給天主教會的人，也會傳達給所有參與的人。」

托馬斯補充說，印尼是個宗教背景非常多元的社會，因此，方濟各的訪問可以成為促進人類和平與良善的動力。

他說：「在印尼，宗教領袖發揮重要的作用，因為宗教領袖擁有追隨者和影響力。」

方濟各預計9月3日至6日訪問印尼，隨後將赴巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。

印尼是全球擁有最多穆斯林人口的國家，其2.7億人口中，有近9成是穆斯林，而天主教徒和基督徒各有約850萬及2050萬。

印尼 方濟各 雅加達

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