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NHK中國籍播音員脫稿 日總務大臣怒批違背公廣使命

中央社／ 東京27日專電
東海上的爭議島嶼，在日本被稱為為尖閣諸島，在中國被稱為釣魚島。（路透資料照片）
東海上的爭議島嶼，在日本被稱為為尖閣諸島，在中國被稱為釣魚島。（路透資料照片）

日本放送協會（NHK）電台19日遭到所委託社外機構的一名中國籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，日本總務大臣松本剛明今天在內閣會議後記者會上批評，「這違背了作為公共廣播的使命」。

產經新聞報導，松本表示，「希望確切掌握事實，查明原因，並採取有效措施，防止這類事件未來再次發生」。

中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島，日本稱為尖閣諸島。這名中國籍男性播音員在19日下午1時過後的中文新聞節目直播中，在播報靖國神社石柱上發現疑似中文塗鴉的新聞時，脫稿了約20秒，說出包括「釣魚島是中國的領土」的個人主張。

問題剛剛曝光時，NHK只有說這名播音員有釣魚島的相關發言，其他部分未明確說明。當時NHK表示，「（發言）內容不只這些，但由於是不當言論，因此不方便透露細節」。

NHK會長稻葉延雄22日在自民黨「情報通信戰略」調查會上才終於透露，該名播音員還用英語說，「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦，她們是戰時的性奴隸，不要忘記731部隊」。

NHK已經透過與這名外部人員簽訂業務委託合約的機構，向他本人表達嚴正抗議，並於21日解除契約。據知他從2002年起開始替NHK把日文新聞稿件翻譯成中文，並在廣播中播報。

NHK還表示，正在考慮向這名播音員提出刑事訴訟和損害賠償要求。此外，NHK正在將包括中文在內的17種語言節目，從直播改為事前錄製，並計劃在未來採用人工智慧（AI）語音技術。

NHK 中文 日本

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「釣魚島是中國的」陸籍播音員脫稿播報 NHK電台擬索賠提告

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