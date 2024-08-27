中「美人計」？Telegram創辦人被捕前傳有神秘金髮美女相伴 1照片掀議
Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov）24日遭法國當局拘留，而網路傳出的一張金髮美女的照片亦掀起討論。有網友稱該名女子朱莉．瓦維洛娃導致度洛夫在法國遭逮，加密貨幣社群更猜測這可能是一場美人計。
據外媒報導，曾被稱作「俄版祖克柏（Mark Zuckerberg）」的Telegram創辦人度洛夫遭法國當局拘留後，陰謀論四起，有消息指出度洛夫被拘留，可能與他身邊的一名女子有關。
傳言稱該名女子是度洛夫的女朋友，而其背景也被起底。報導指出，24歲的朱莉．瓦維洛娃（Juli Vavilova）來自杜拜，是一名加密貨幣教師，也是一名直播主，在Instagram上有超過2萬名粉絲。瓦維洛娃稱自己的興趣包含遊戲、加密貨幣、語言，且熟悉英語、俄語、西班牙語和阿拉伯語四種語言。
瓦維洛娃之所以被認為與度洛夫關係匪淺，在於她被目擊與度洛夫同行，兩人曾去過哈薩克、吉爾吉斯、亞塞拜然等地，她也在社群上發布在當地遊玩的照片。此外，有網友釋出照片，稱瓦維洛娃與度洛夫一同搭乘飛機前往法國，隨後度洛夫就遭法國當局逮捕；該名網友認為她的社群貼文洩漏度洛夫的動向，並表示從兩人過往分別在社群發布的照片或影片，都能看出他們其實是一同出遊。
瓦維洛娃過往的社群貼文，以及此次傳出與度洛夫前往法國的照片曝光後，在網路上也掀起討論。據報導，加密貨幣社群裡，有人懷疑她可能無意或有意引導當局找到他們。有些人則猜測她可能參與度洛夫被捕的事件，包括這一切可能是美人計，甚至傳出瓦維洛娃可能是以色列情報特務局（Mossad）的特工。
據《紐約郵報》報導，法國當局認為度洛夫創建的平台導致販毒、戀童癖和欺詐等犯罪猖獗，且至少再被關押兩天。而瓦維洛娃的家人則告訴法新社，表示自從度洛夫遭逮後，他們就連絡不上瓦維洛娃。
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