國際部隊協助海地維安 肯亞：已取得重大進展
肯亞警方表示，肯亞所領導的國際維安部隊於海地部署兩個月後，在打擊幫派暴力犯罪上已取得「重大進展」。
警方還說，這支部隊協助海地警方「從幫派手中奪回機場等關鍵基礎設施」的控制權，並「開通了重要道路，讓數以千計流離失所的海地人得以返回家園」。
法新社報導，海地長期以來飽受暴力幫派所苦，這些幫派目前掌控了首都太子港（Port-au-Prince）的大片地區和國內主要道路。
肯亞去年帶頭領導這支「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission），以協助海地因應日益升高的不安全局勢。
有1000名成員的肯亞特遣隊是由多個精銳部隊軍官所組成，其中已派遣至少400人。
在這項任務最初一年期間，有來自孟加拉、貝南、查德、巴哈馬和巴貝多等國家總計2500名成員。
美國已排除派遣美軍地面部隊的可能，但美方正為這項任務提供資金和後勤支援。
聯合國估計，海地已有近60萬人流離失所，武裝幫派被控犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等犯行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言