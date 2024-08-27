快訊

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

配合犯罪調查？Telegram創辦人被捕引發「言論自由監管」爭議

中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

國際部隊協助海地維安 肯亞：已取得重大進展

中央社／ 奈洛比26日綜合外電報導

肯亞警方表示，肯亞所領導的國際維安部隊於海地部署兩個月後，在打擊幫派暴力犯罪上已取得「重大進展」。

警方還說，這支部隊協助海地警方「從幫派手中奪回機場等關鍵基礎設施」的控制權，並「開通了重要道路，讓數以千計流離失所的海地人得以返回家園」。

法新社報導，海地長期以來飽受暴力幫派所苦，這些幫派目前掌控了首都太子港（Port-au-Prince）的大片地區和國內主要道路。

肯亞去年帶頭領導這支「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission），以協助海地因應日益升高的不安全局勢。

有1000名成員的肯亞特遣隊是由多個精銳部隊軍官所組成，其中已派遣至少400人。

在這項任務最初一年期間，有來自孟加拉、貝南、查德、巴哈馬和巴貝多等國家總計2500名成員。

美國已排除派遣美軍地面部隊的可能，但美方正為這項任務提供資金和後勤支援。

聯合國估計，海地已有近60萬人流離失所，武裝幫派被控犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等犯行。

幫派 海地 肯亞

延伸閱讀

逾50輛遊覽車「包圍交通部」抗議 中正一警動員188人維安

【即時短評】軍力調整難一蹴可幾 人員裝備盡缺為難志願役幹部

義務役一年一訓下基地拖垮志願役 國防部研議分流

缺很大！一年義務兵將下基地部隊卻缺人缺裝備 四步兵營幹部集體陳情

相關新聞

祖克柏認了！控拜登政府曾施壓Meta審查言論 嗆「準備好反擊」

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）26日坦承拜登政府曾在疫情期間向其施壓，要求其審查並刪...

配合犯罪調查？Telegram創辦人杜洛夫被捕：言論自由與網路安全的輿論爭議

通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）在法國被捕之後，外界出現「杜洛夫被捕是出自政治動機」的說法，也被部分俄羅斯國會議員借題發揮來抨擊法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8月26日回應否認；法國當局並沒有給出逮捕杜洛夫的具體罪名，而是表示逮捕令是調查Telegram上犯罪活動的一部分，這些犯罪活動包括兒童性虐待、販毒、詐欺和洗錢等等。然而此事仍引發言論自由爭議，言論自由與網路安全之間如何取捨的議論再起。

噬肉菌在日本都會區流行 感染逾千人、至少250人死亡創新高

產經新聞報導，全日本感染化膿性鏈球菌的人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。患者以東京、神奈川...

颱風珊珊影響日本時間拉長 日航取消今明122個航班

今年第10號颱風珊珊8月29日可能先登陸日本九州地方後再次登陸本島，並一路北上縱貫日本列島，影響時間與範圍都拉長。日本航...

輝達發布財報前黃仁勳大賣持股 難道不看好公司前景？

攸關全球經濟走勢的重磅新聞接連登場。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾23日在全球央行年會表示，美國開始降息的時機「已經到來」 。輝達（Nvidia）訂於28日公布的第二季財報，更被投資專家喻為近年來最重要的科技業財報。輝達CEO黃仁勳今年夏天密集出售持股入帳3.6億美元（新台幣115億元），有段時機相當是以每天1400萬美元（約新台幣4.45億元）的規模出售持股，引起華爾街側目：這是怎麼一回事？

國會修法惹議爆大規模示威 印尼團結黨：佐科威幼子不參加選舉

印尼國會上週欲推翻憲法裁決，提出修法以利總統佐科威小兒子卡桑投入年底地方選舉，引發全國大規模示威。卡桑帶領的團結黨表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。