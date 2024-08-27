國際部隊協助海地維安 肯亞：已取得重大進展

肯亞警方表示，肯亞所領導的國際維安部隊於海地部署兩個月後，在打擊幫派暴力犯罪上已取得「重大進展」。

警方還說，這支部隊協助海地警方「從幫派手中奪回機場等關鍵基礎設施」的控制權，並「開通了重要道路，讓數以千計流離失所的海地人得以返回家園」。

法新社報導，海地長期以來飽受暴力幫派所苦，這些幫派目前掌控了首都太子港（Port-au-Prince）的大片地區和國內主要道路。

肯亞去年帶頭領導這支「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission），以協助海地因應日益升高的不安全局勢。

有1000名成員的肯亞特遣隊是由多個精銳部隊軍官所組成，其中已派遣至少400人。

在這項任務最初一年期間，有來自孟加拉、貝南、查德、巴哈馬和巴貝多等國家總計2500名成員。

美國已排除派遣美軍地面部隊的可能，但美方正為這項任務提供資金和後勤支援。

聯合國估計，海地已有近60萬人流離失所，武裝幫派被控犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等犯行。