祖克柏認了！控拜登政府曾施壓Meta審查言論 嗆「準備好反擊」

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）26日坦承拜登政府曾在疫情期間向其施壓，要求其審查並刪除某些有關新冠疫情的內容，更直言「若類似情況再次上演，已準備好反擊」。

彭博資訊報導，祖克柏在寫給美國眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）的信中寫道，「拜登政府的多名官員2021年不斷向Meta團隊施壓，要求其審查一些有關新冠疫情的貼文，其中包括幽默或是諷刺的內容」。

祖克柏表示，雖然是由Meta決定是否刪除內容，但他直言「政府的施壓是錯誤的，我很遺憾我們沒有對此更加直言不諱」，更強調「我強烈認為，我們不應該因為來自任何政府的施壓，而在我們的社群內容準則上妥協，如果類似的事情再次發生，我們已準備好反擊」。

臉書在疫情期間刪除許多與新冠病毒有關的錯誤訊息，或稱部分貼文違反其政策，一年多的時間內就撤下逾2000萬則內容。

有關社群媒體公司該如何拿捏監管用戶發布的評論、照片和內容等，在全球引起激辯。部分平台認為他們不該干涉，無須限制他們該說或不該說的事，但也有政府認為，過於自由放任的立場可能會導致犯罪行為。法國逮捕Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov），指控該公司未能在其應用程式上充分打擊與兒童色情、販毒和詐欺等犯罪行為。