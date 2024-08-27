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噬肉菌在日本都會區流行 感染逾千人、至少250人死亡創新高
產經新聞報導，全日本感染化膿性鏈球菌的人數累積1333人，推測死者攀升至250人以上，比去年大幅增加。患者以東京、神奈川等都會區增加最多，大阪府有76名患者，呼籲民眾有類似症狀盡快就醫，它發展為食人菌（台灣稱噬肉菌）致死率為30%。
今年日本化膿性鏈球菌感染者與死者皆創新高。去年941名病例，今年不到半年就超過此人數，至於死亡人數，國立感染症研究所表示不會特別公布，產經將連日統計累加，得知有250人，考慮有較晚通報的數據，死亡可能不只這些，去年全年163人死亡。
該研究所指出，今年以A型鏈球菌比例最高，鏈球菌最容易從足部傷口感染，上半年的統計也得知，由傷口感染的人數最多占四成四，打噴嚏等飛沫感染有9%。日本厚生勞動省表示，目前沒有疫苗可打，建議多洗手、有傷口有做好清潔工作、平日戴口罩等。
鏈球菌會造成咽喉發炎等，若發展成噬肉菌，會有高燒、身體劇痛等急速惡化，手足肌肉壞死、多重器官衰竭與休克等，有人在發病後數十小時就回天乏術。截8月11日為止，東京累積184人、神奈川縣91人感染，都會區病例較多。
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