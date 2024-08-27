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颱風珊珊影響日本時間拉長 日航取消今明122個航班

中央社／ 東京27日綜合外電報導
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今年第10號颱風珊珊8月29日可能先登陸日本九州地方後再次登陸本島，並一路北上縱貫日本列島，影響時間與範圍都拉長。日本航空決定取消今明122個航班，影響旅客數逾5000人。

日本氣象廳今天上午11時45分公布的資訊顯示，珊珊上午11時位於日本奄美市東方約110公里海面上，以緩慢速度朝西北西行進，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，已增強到氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

不僅如此，目前預測珊珊的中心氣壓將在8月28日上午進一步降至935百帕、近中心最大風速增強到每秒50公尺、最大瞬間風速也增強到每秒70公尺；而到了登陸日本前的29日上午，中心氣壓將微升至940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。

根據氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，珊珊可能會在8月28日北轉，到29日上午再轉東北登陸九州地方，30日可能會2次甚至3次登陸四國地方或本州島，然後再一路北上縱貫日本列島，9月1日上午的中心位置將位於東北地方。

日本TBS電視台報導，隨著珊珊逼近，日本航空公司（Japan Airlines）已決定取消今明兩天共122個國內線及國際線航班，估計影響旅客數超過5000人。全日本空輸（All Nippon Airways）從今天起到8月30日止，也可能出現航班延誤或取消的情況。

在鐵道交通部分，日本各家JR公司表示，東海道新幹線與山陽新幹線從8月29日到31日間，有可能在全線或部分區間採取預防性停駛或長時間停駛等措施。

九州新幹線列車可能從今天傍晚起受到影響，明天開始有可能採取預防性停駛。

珊珊已快速增強到氣象廳定義的「非常強烈颱風」，到8月28日止將逼近鹿兒島縣奄美地方，為當地及西日本到東日本的靠太平洋側地區帶來大雨，氣象廳呼籲民眾嚴防暴風、大浪及土石災害等可能災情。

日本 日航 航班 颱風

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