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國會修法惹議爆大規模示威 印尼團結黨：佐科威幼子不參加選舉

中央社／ 雅加達27日專電
印尼全國各地上週爆發大規模示威，抗議國會計畫修法為總統佐科威的小兒子卡桑參選鋪路。（路透）
印尼全國各地上週爆發大規模示威，抗議國會計畫修法為總統佐科威的小兒子卡桑參選鋪路。（路透）

印尼國會上週欲推翻憲法裁決，提出修法以利總統佐科威小兒子卡桑投入年底地方選舉，引發全國大規模示威。卡桑帶領的團結黨表示，卡桑是遵守憲法的人，因此他不會參與2024年地方領導人選舉。

印尼全國各地上週爆發大規模示威，抗議國會企圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法先前的裁決，以利佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（KaesangPangarep）投入11月地方選舉。

卡桑帶領的團結黨（PSI）日前表示，國會取消修法後，卡桑確定不會參加11月的地方選舉。該黨秘書長拉加（Raja Juli Antoni）表示，卡桑起初就對參選地方選舉沒興趣。

他說：「憲法法院的裁決顯示，卡桑不會參與2024年地方領導人選舉，我們的聲明清楚了吧。」

印尼憲法法院20日裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決。卡桑12月25日才滿30歲，因此這項裁決等同阻擋卡桑投入11月的地方選舉。

不過，印尼人民代表會議（DPR）隔天表示，拒絕憲法裁決並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時，而非登記參選時，試圖推翻憲法法院的裁決，引發全國大規模抗爭。面對反彈聲浪和民怨，國會放棄修法。

修法 印尼

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