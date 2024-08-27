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印尼累計88起M痘病例 峇里島機場加強檢測體溫

中央社／ 雅加達27日專電
印尼衛生部昨天表示，印尼累計88起M痘病例，近期未有新增病例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。路透
印尼衛生部昨天表示，印尼累計88起M痘病例，近期未有新增病例。圖為顯微鏡下的M痘病毒顆粒。路透

印尼衛生部昨天表示，印尼累計88起M痘病例，近期未有新增病例，M痘可治癒因此不需過度擔心。此外，峇里島機場上週開始設置4台體溫檢測器，加強防範M痘疫情。

印尼衛生部昨天表示，自2022年出現首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病例以來，全國M痘病例累計達88例，多數患者已康復。M痘可治療且死亡率很低，在印尼的患者都會康復，因此不需過度擔心。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）指出，印尼M痘的死亡率較低，且仍在控制中，他說：「印尼出現的M痘病例多屬於人際接觸傳染的IIb型，這是可治療的。」

印尼今年已測得14例M痘確診，但最近沒有新增病例。

衛生部官員席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，印尼還不需大規模接種M痘疫苗，目前只優先施打有接觸風險的族群，並補充說，今年疫苗庫存仍充足。

此外，「美都電視台」（Metro TV）報導，為防範M痘疫情，峇里島國際機場設置了4台體溫檢測器，並設有隔離室，一旦旅客體溫過高就會採取隔離措施，並送往醫院治療。

M痘 印尼

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