共機侵領空…日本政府：完全無法接受 已嚴重抗議

日本內閣官房長官林芳正今天在記者會上表示，中國軍機昨天侵犯日本領空，不僅嚴重侵害日本主權，也威脅日本安全，「完全無法接受」，已透過外交管道提出嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，林芳正說，已透過外交管道對中國政府提出嚴重抗議，並強烈要求中方防止類似情況再度發生。

林芳正也說，「有關中國軍機的行動、意圖及目的，無法進行回答」。

日本8月26日首度確認中國軍機侵犯領空，目前正持續分析中方意圖，並採取警戒與監視萬全準備措施。

日本防衛省表示，8月26日上午一架共軍運-9電子偵察機，進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘，這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。

日本外務省事務次官岡野正敬已召見中國駐日大使館臨時代辦施泳表達極其嚴重抗議，並強烈要求中方防止類似情況再度發生。

日本亞洲大洋洲局長鯰博行，也向正在東京舉行會談的中國外交部亞洲司司長劉勁松表達抗議。

儘管防衛省內部有官員懷疑中方侵犯領空可能是有意為之，但日本政府內部也有看法認為，目前尚不清楚侵犯領空是否為故意，必須審慎進行釐清。