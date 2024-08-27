珊珊颱風逼近！日本東海道新幹線因暴雨一度停駛
今年第10號颱風「珊珊」持續朝日本行進，未來可能登陸九州，目前已在九州南部、四國及太平洋沿岸地區帶來豪雨。JR東日本表示，受到雨勢影響，上下行路線各有部分路段停駛，目前已陸續正常。
JR東海表示，當地時間27日上午8時許，濱松站至豐橋站間因降雨量達停駛標準停駛，北上路段從新大阪站到東京站、南下路段從東京站至名古屋站停駛，時至當地時間9時15分已全線復駛。由於停駛路段影響廣泛，東海道新幹線目前有大量車次延誤。
根據日本氣象廳網站數據預測，截至27日當地時間上午12時，珊珊颱風的位置在鹿兒島縣奄美市以東約100公里處，正朝西北西方向緩慢前進，中心氣壓950百帕，中心附近最大風速每秒45公尺。
珊珊颱風接下來將逐漸朝偏北方向移動，很有可能在29日登陸九州，接著還會轉向東北方向，朝中國、四國方向移動，接著再往近畿與東日本方向前進，幾乎橫掃整個日本。
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