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濟州機場飛機拋錨！171乘客受困跑道2個多小時 逾40航班受影響

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓一架客機原定26日晚間從濟州機場飛往首爾金浦機場，未料起飛過程輪胎發生故障，導致飛機在跑道上拋錨，跑道全面關閉2個多小時。取自YT
南韓一架客機原定26日晚間從濟州機場飛往首爾金浦機場，未料起飛過程輪胎發生故障，導致飛機在跑道上拋錨，跑道全面關閉2個多小時。取自YT

南韓一架客機原定26日晚間從濟州機場飛往首爾金浦機場，未料起飛過程輪胎發生故障，導致飛機在跑道上拋錨，跑道全面關閉2個多小時，造成原定出發的29個航班及抵達的12個航班受影響。

南韓大韓航空KE1336航班載有171名乘客，原定26日晚間8時55分從濟州機場飛往首爾金浦機場，未料進入跑道起飛時，輪胎發生故障，飛機只能停在跑道上近2.5個小時。

受此影響，濟州機場宣布，跑道從當晚9時17分封閉至11時27分，在該班機後預計出發的29個航班皆受影響，包含19個國內線航班與10個國際線航班，其中25個航班延誤、4個航班遭到取消；另外預定抵達的12個航班也受波及。

大韓航空表示，客機輪胎故障後，飛機無法移動，只能靠牽引車將飛機拉離跑道，所以耗費較長的時間。而在客機牽引工作完成後，延誤航班則依序起飛，機上171名乘客則在稍晚搭乘替代航班前往首爾仁川機場。

南韓 機場 航班

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