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法查犯罪Telegram執行長被捕 馬克宏稱無政治動機

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
法國總統馬克宏。路透
法國總統馬克宏。路透

法國檢察官今天表示，檢方調查通訊應用程式Telegram上與兒童色情、販毒和詐欺交易相關罪行時，逮捕了在俄羅斯出生的創辦人度洛夫。法國總統馬克宏否認這有任何政治關係。

路透社報導，度洛夫（Pavel Durov）24日傍晚在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget Airport）被拘留，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天首度正式證實度洛夫落網。他說，儘管網路上有許多不實評論，但逮捕度洛夫沒有政治動機。他又說，法國仍堅定致力於維護合法的言論自由。

馬克宏在社群媒體平台X上寫道：「在法國領土逮捕Telegram執行長是正在進行的司法調查的一部分。這絕對不是政治決定，這是由法官決定。」

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在隨後的聲明中表示，度洛夫被捕是因為檢察官辦公室的網路犯罪部門7月8日對一名身分不明的人士展開調查。

聲明提到，這項調查是與涉嫌共謀犯下多種罪行有關，包括經營允許非法交易、兒童色情、販毒與詐欺的線上平台，以及拒絕將資料傳給有關當局、洗錢和向罪犯提供加密服務。

聲明又指出，度洛夫可被拘留到28日。

路透社無法聯繫到代表度洛夫的任何律師。

Telegram是廣受歡迎的通訊與社群媒體應用程式，類似WhatsApp。這個加密應用程式有近10億名使用者，在俄羅斯、烏克蘭與前蘇聯加盟共和國特別具有影響力。

度洛夫遭逮捕引起社群平台X掌門人馬斯克（ElonMusk）的批評，他說言論自由在歐洲遭到攻擊，莫斯科當局也呼籲法國當局給予度洛夫他的權利。

法國與俄羅斯最近幾個月的緊張情勢升級，法國有關當局指控俄羅斯在巴黎奧運前試圖破壞穩定，以回應法國在俄烏戰爭中較鷹派的立場，但這種說法遭俄羅斯否認。

39歲的億萬富豪度洛夫被描述為「俄羅斯版的祖克柏（Mark Zuckerber）」，他擁有法國與阿拉伯聯合大公國雙重國籍。

阿拉伯聯合大公國外交部發表聲明說，已向法國提出「緊急向他提供所有必要領事服務」的請求。

根據「富比世」（Forbes）估計，度洛夫身家有155億美元。他今年4月表示，一些政府試圖對他施壓，但Telegram應保持為中立的平台，而不是「地緣政治的參與者」。

Telegram沒有提供度洛夫遭逮捕的細節，但表示這家總部設於杜拜的公司遵守歐盟法律，其審核「符合業界標準且持續改善」。

Telegram在聲明中說：「Telegram執行長度洛夫問心無愧，而且經常在歐洲旅行。聲稱平台或其所有者應對該平台遭濫用一事負責的說法實在荒謬。

Telegram 法國 馬克宏

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