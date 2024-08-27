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冰島冰洞突崩塌！旅行團被落冰擊中 美國公民1死1傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
冰島東南部冰川突坍塌，導致美國公民1死1傷。美聯社
冰島東南部冰川突坍塌，導致美國公民1死1傷。美聯社

冰島東南部的冰川於25日發生意外，一團來自多個國家的23名遊客當時正在探索冰洞，未料冰洞突然發生崩塌，2人被落冰擊中，其中1人當場死亡，另1人受傷被直升機送往醫院。

冰島國家廣播公司（RUV）報導，冰洞崩塌意外導致1名美國男子身亡，1名美國女子受傷送院。原先報導指另有2人失蹤，但警方證實，救援行動已完成，沒有人受困。

當地警方表示，事發於25日下午約3時，一團來自多個國家的23名遊客在導遊的陪同下，正在布雷亞梅庫爾（Breidamerkurjokull）冰川探索冰洞，未料冰洞突發生崩塌，當冰牆倒塌時，人們正站在洞口之間的峽谷中，導致2人被落冰擊中。

警方表示，當天有200人參與救援行動，由於地形崎嶇，將救援設備和人員運到冰川上相當困難，救援人員必須使用鏈鋸切開冰層。

CNN報導，美國國務院發言人證實1名美國公民死亡和另1名美國公民受傷，稱將提供協助並向死者和其家屬致哀，此外未提供其他細節。

美聯社報導，冰洞是冰島遊客的熱門目的地，旅行社為遊客提供「探索冰川內部」的機會。位於北極圈南緣的冰島，冰川覆蓋了約11%的領土，最大的是瓦特納冰川，佔地7900平方公里。

冰島 冰川 美國公民

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