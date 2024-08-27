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莫迪熱線拜登 聚焦烏克蘭和平、孟加拉印度教徒安全

中央社／ 新德里27日專電
印度總理莫迪。路透
印度總理莫迪。路透

印度總理莫迪26日與美國總統拜登通電話，重申全力支持讓烏克蘭早日恢復和平的立場。兩人在電話中都關切了孟加拉的局勢，均強調確保孟加拉少數民族，尤其是印度教徒的安全。

印度外交部26日深夜發布新聞稿，指莫迪（Narendra Modi）26日接獲拜登來電，兩人回顧了雙邊關係的重大進展，強調雙方的夥伴關係，目的是要造福兩國人民和全人類，並稱兩位領導人也就一些區域性和全球性的問題交換了意見，並重申將致力於四方安全對話（Quad）等多邊論壇上的合作。

今日印度（India Today）報導指，莫迪向拜登說明了日前他訪問烏克蘭的情形，並重申印度主張以對話和外交方式解決衝突的一貫立場，並表示會全力支持讓飽受戰爭蹂躪的烏克蘭早日恢復和平與穩定。

莫迪在Ｘ上發文說：「今天與美國總統拜登通電，我們就烏克蘭局勢在內的各個區域和全球性問題，仔細地交換了意見。我重申，印度全力支持早日恢復和平與穩定。」

印度斯坦時報（Hindustan Times）則稱，莫迪說道：「我們還討論了孟加拉的局勢，並強調要儘早恢復正常狀態，並確保孟加拉少數民族，特別是印度教徒的安全。」

印度時報（Times of India, TOI）表示，莫迪在電話中對拜登致力於促進印度與美國間的夥伴關係表示感謝，他向拜登再次強調，會致力於進一步加強在包括Quad在內的多邊論壇上合作，也同意保持聯繫。

俄烏戰爭 孟加拉 拜登 烏克蘭 莫迪

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