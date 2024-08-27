日執政黨魁 河野太郎參選

日本數位大臣河野太郎26日宣布參加執政黨自民黨黨魁選舉，是繼上周小林鷹之和石破茂後，第三位正式宣布參選的該黨政治人物，也是他第三度挑戰該職位。

日媒報導，由於自民黨支持率受到政治獻金醜聞影響而一落千丈，61歲的河野太郎26日在宣布參選的記者會上表示，「恢復民眾對政治的信任是緊急要務」，並承諾若當選，將要求未正確回報政治獻金的國會議員返還相對應金額。

他表示：「唯有在恢復政治信賴的情況下，才能逐項推動將來必須執行的政策，獲得國民的理解」。

自民黨黨魁選舉預定9月27日投開票，在現任首相岸田文雄宣布退出後，有意參選人數已逾十人。由於自民黨在國會占多數，新任黨魁將在首相指名選舉中被指名為新任首相。

在2021年9月的上屆黨魁選舉中，河野與岸田於首輪投票分居第二、第一，進入到第二輪決選後，河野才落敗。