陸擬設邊境電台 北韓罕見對陸表達不滿

南韓（簡稱韓）中央日報廿六日及日本共同社廿五日報導，中國大陸正計畫在其和北韓（簡稱朝）的邊境，設立ＦＭ廣播等用途的無線電台，但平壤七月發電郵給國際電信聯盟（ＩＴＵ）表明，中方此舉恐對朝方造成嚴重干擾，因此反對。報導稱，平壤做出對中國表達不滿的外交舉措實屬罕見。

該報導舉例稱，北韓共產黨「朝鮮勞動黨」黨媒勞動新聞自幾個月前起，就未提及中國國家主席習近平或今年是朝、中建交七十五周年。日本慶應大學教授磯崎敦人認為，朝中目前關係似乎並不正常；在俄羅斯總統普亭六月訪朝，與北韓領袖金正恩簽署雙邊戰略夥伴關係條約後，就不斷出現朝中關係緊張的傳聞。

另據中國海關總署七月貿易現狀資料，北韓和占其對外貿易逾九成的中國間，貿易額也連三月呈現減少。七月兩國貿易額一點四四七五億美元，月減百分之十八點八；七月另有消息指稱，中國堅持要簽證到期的北韓勞工一次全部返朝，不讓他們依次返國。

此前為紀念二○一八年五月習近平與金正恩的雙邊高峰會，並象徵中、朝友誼，而在遼寧省大連市所設的兩人「銅腳印」，韓媒六月亦引述消息人士報導稱，銅腳印原本位置已被黑色瀝青覆蓋。「若沒習近平批准」，絕不可能抹去中朝兩國領袖的足跡。