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河野太郎 宣布參選自民黨總裁

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本數位大臣河野太郎廿六日在東京正式宣布參選自民黨總裁。（法新社）
日本數位大臣河野太郎廿六日在東京正式宣布參選自民黨總裁。（法新社）

六十一歲日本數位大臣、前外務大臣及防衛大臣河野太郎廿六日下午在國會召開記者會，正式宣布參加九月自民黨總裁（黨魁）選舉。他是繼上周的小林鷹之和石破茂後，第三位正式宣布參選的該黨政治人物，也是他第三度挑戰該寶座。

河野本月已將他的參選決定告知其所屬派系「志公會」（麻生派）會長、黨副總裁、前日本首相麻生太郎。但日媒報導稱，有派系成員並不認同河野提出的政策與所持的政治立場，因此儘管麻生派是黨內唯一尚未解散的派系，河野這次能否獲派系全力支持尚在未定之天。

在二○二一年九月上屆總裁選舉，他和現任日相岸田文雄首輪投票分居第二、第一名，兩人進入第二輪決選時，河野落敗。他當時參選取得石破及前環境大臣小泉進次郎相挺，這三位在黨員和一般選民心中被認為是高人氣政治人物的結盟，被稱為「小石河聯盟」，助河野在總裁第一輪的黨員選票，還有決選的地方選票上均贏過岸田。

河野雖長期主張廢核，但他七月改口說，考量到日本將來的電力需求，在只靠再生能源還不夠用下，有必要重啟核電，尤其人工智慧（ＡＩ）的普及將使電力需求激增。對自民黨國會議員募款餐券收回扣中飽私囊醜聞，他廿六日宣示，當選後將要求未正確回報金額的黨籍議員補正差額。

日本朝日新聞最新民調結果顯示，石破及小泉以二成一支持率並列首位，河野百分之六排第四位；讀賣最新民調結果亦顯示，前兩名分別為二成二的石破和兩成的小泉，百分之七的河野排第四位。

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