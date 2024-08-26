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印尼國會地方選舉修法急煞 分析：防98暴動重演

中央社／ 雅加達26日專電

印尼上週爆發大規模示威，抗議國會試圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法法院做出不利於佐科威陣營的裁決。面對民怨，國會急踩煞車放棄修法，分析指出，主要是擔憂政局不穩，恐重演98暴動事件。

印尼22日、23日連2天爆發大規模示威，抗議國會企圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法早前的裁決，以利總統佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）投入11月地方選舉。

這項修正草案在印尼引發全國示威，從雅加達、日惹、三寶瓏到萬隆等城市，均爆發大規模的抗議活動。面對龐大民怨，國會最終放棄修法。

印尼媒體分析指出，國會短時間內改變原本強硬修法的立場，是因來自民間排山倒海而來的輿論抨擊，同時也擔心，若繼續推動修法，可能造成政治動盪，重演當年的98暴動事件。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，政治評論員阿貢（Agung Baskoro）指出，隨著民間反彈聲浪持續增加，各政黨評估後認為，若繼續推動地方選舉法修正草案，他們所受到的負面影響將會更大，因此最務實的解決方式就是放棄修法。

地方選舉法修訂草案之前獲得議會9個黨派支持，僅有民主奮鬥黨（PDIP）表示反對。

印尼社群媒體自21日開始，就廣傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片，並寫上「緊急警告」。包括民主派人士、民間團體、名人及歌手等，都紛紛轉發該圖片，並使用「#KawalPutusanMK」（捍衛憲法法庭裁決）的標籤。

阿貢補充，國會決定放棄修法的主因是捍衛憲法法庭裁決的聲音持續增加，且已成為全國關注的焦點。他說，若國會和政府不理會民意，全國各個民間組織可能會動員起來，進而引發更大的政治動盪。

印尼政治評論（Indonesia Political Review）執行主任烏將（Ujang Komarudin）也提出類似看法，他認為，因有群眾壓力及規模龐大的示威活動，若繼續推行地方選舉法修正草案，可能引發類似98暴動的事件。」

他補充說，「這並非鬧著玩的，國會也明白這一點，因而取消修法，並批准憲法法院的裁決」。

印尼憲法法院20日裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決，因卡桑12月25日才滿30歲，因此這項裁決等同阻擋卡桑投入11月的地方選舉。

印尼人民代表會議（DPR）隔天隨即表示，拒絕憲法裁決並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時，而非登記參選時，試圖推翻憲法法院的裁決，引發全國抗爭。

1997年亞洲金融風暴波及印尼，印尼經濟情勢險峻，通貨膨脹嚴重，貧富差距非常大，加上國內政治長期動盪不安，有心人士刻意操弄族群對立，牽連無辜華人。

1998年5月13至16日印尼雅加達、棉蘭、巨港、梭羅和泗水等城市，出現暴徒發動一系列針對華裔社群的屠殺。暴動持續約3天，導致數萬名華裔受到虐待與殺害。

修法 印尼

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