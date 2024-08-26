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越南新增3位副總理 10月將選新國家主席

中央社／ 河內26日專電

越南國會今天召開特別會議，通過批准新增3位副總理、免去2位副總理等人事案。此外，越南國會10月將選出新的國家主席，越南政壇屆時將回到「四大支柱」的架構。

越南民智報（Dan Tri）報導，第15屆越南國會今天召開第8次特別會議，通過多位官員的人事任免案。越南國會秘書長裴文強（Bui Van Cuong）並宣布，國會10月將選出新的國家主席。

越南國家主席目前由越共總書記蘇林（To Lam）兼任，若越南國會於10月選出新的國家主席，屆時越南政壇將回到「四大支柱」的架構，即越共總書記、國家主席、政府總理、國會主席均由不同人擔任。

越南國會今天通過批准新增的3位副總理分別為越共中央政治局委員、中央書記處書記阮和平（NguyenHoa Binh）、財政部部長胡德福（Ho Duc Phoc）及外交部部長裴青山（Bui Thanh Son）。

越南國會今天還通過批准免去副總理陳流光（TranLuu Quang）的職務，陳流光先前已獲越共黨內調動出掌中央經濟委員會主任。此外，6月初獲國會通過出任副總理的黎成龍（Le Thanh Long）今天被免去原先的司法部部長職務。

另一方面，8月初已辭去越共黨職的副總理黎明慨（Le Minh Khai）以及自然資源與環境部部長鄧國慶（Dang Quoc Khanh）在今天被國會免去當前政府職務並退休。

新任自然資源與環境部部長由越共中央委員、安沛省（Yen Bai）省委書記杜德維（Do Duc Duy）擔任；新任司法部部長由越共中央委員、慶和省（KhanhHoa）省委書記阮海寧（Nguyen Hai Ninh）出掌。

經過這次人事調整，越南將有5位副總理，分別為阮和平、陳紅河（Tran Hong Ha）、黎成龍、胡德福、裴青山；總理則為范明正（Pham Minh Chinh）。

這屆越南政府任期為2021年至2026年，但期間人事動盪不斷。截至目前，已有2位國家主席及1位國會主席下台，相關政府官員的調動與變化持續進行中，第15屆越南國會已召開8次特別會議審議人事問題。

司法 環境部 越南

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