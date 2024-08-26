印度強化與越南合作 智庫：有助印太地區穩定

印度與越南的合作持續深化，印度智庫「印度基金會」副主任布肯瑞姆今天表示，兩國關係的強化，有助印太地區穩定。

印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請越南總理范明正（Pham Minh Chinh）7月30日至8月1日到印度進行訪問，范明正此行除與莫迪會面，也見了印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）、副總統譚克哈爾（JagdeepDhankhar）、外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）及多名企業界領袖。

印度外交部當時表示，印度和越南在歷史和文化上的淵源已久，尤其自莫迪於2016年9月前往越南訪問後，兩國間的關係就提升為全面夥伴關係，這讓印度將越南視為其「東進政策」（Act East Policy）的重要支柱，及實現印太地區願景的重要夥伴。

印度智庫「印度基金會」（India Foundation）副主任，負責學術與研究（Academics & Research）的布肯瑞姆（Shristi Pukhrem）今天接受中央社訪問時表示，印度的「發展印度2047」（Viksit Bharat 2047）和越南的「越南2045」（Vietnam 2045）計畫強化了兩國關係，帶動雙方開發新合作的能量。

布肯瑞姆告訴中央社記者，這次雙方接觸凸顯印太地區戰略合作的重要性，尤其印度和越南都主張在國際法的基礎下，建立一個自由、開放、包容的印太地區，兩國致力維護區域內所有國家主權和領土完整，也將探討在反恐和網路安全領域合作，越南也提及有意加入抗災基礎設施聯盟（Coalition for DisasterResilient Infrastructure, CDRI）。

布肯瑞姆說，印度和越南關係強化，對印太地區甚至範圍更大的地緣政治來說至關重要，尤其在制衡中國影響力、確保海上安全、塑造區域架構等面向上更是如此。

首先在制衡中國影響力上，布肯瑞姆說，印度和越南與中國都有複雜關係，印度、中國邊界問題緊張仍存在，越南則於南海與中國存在爭端，因此印、越將與彼此的合作視為制衡中國在區域影響力日益擴增的一種方式。

在海上安全部分，布肯瑞姆指出，印太地區是全球貿易重要的海上走廊，印度和越南透過維護海上安全合作，做出了貢獻，這對全球的經濟至關重要。

至於在區域架構上，布肯瑞姆認為，印度和越南分別都是東南亞國家協會（Association of SouthEast AsianNations, ASEAN）、四方安全對話（Quad）、東亞論壇（East Asia Forum, EAF）、東南亞國家協會區域論壇（ASEAN Regional Forum, ARF）等組織的活躍成員，兩國合作有助塑造促進和平、穩定、發展的區域架構。