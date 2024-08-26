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Telegram神秘創辦人 身家155億美元 自稱有上百名小孩
加密通訊軟體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）被捕，引發全球關注。這位科技大亨相貌俊美，作風神秘，自稱在多國捐精，有100多個小孩。據富比世雜誌（Forbes）的最新推算，他身家高達155億美元。
現年39歲的度洛夫出生於俄羅斯，20多歲時創設社群網站VKontakt（VK），在前蘇聯國家的人氣程度更勝臉書，一度被稱為「俄版祖克柏」。
他行事難以預測，2012年曾在俄國聖彼得堡的VK總部，對著外頭行人灑下大額紙鈔。後來他因拒絕交出用戶個資給俄國聯邦安全局（FSB），遇上麻煩，於是賣掉公司並離開俄國。
他之後周遊各國，並於2013年創立Telegram，大獲成功。但批評者指控，這個軟體對極端言論缺乏管控。
儘管爭議四起，度洛夫維持難以捉摸的風格，很少受訪，只偶爾在Telegram留下謎樣發言。他自稱是自由主義者，大力支持網路保密與訊息加密，峻拒審查Telegram言論。
度洛夫總是穿著一襲黑衣黑褲現身，造型有如電影駭客任務中的演員基努李維。度洛夫在Telegram頻道上，宣稱自己獨居，不吃肉、不喝酒，也不喝咖啡。
他對生養小孩的看法，與另一科技富豪馬斯克相似。馬斯克認為小孩多多益善，度洛夫也在7月宣稱，捐贈精子是「公民責任」，他在十多個國家捐精，宣稱如今已經有100多個小孩。
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