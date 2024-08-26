韓美大規模兩棲登陸聯合軍演 無人機司令部首次參與

南韓與美國的年度兩棲登陸聯合演習今天在韓國東部沿岸登場，南韓軍方去年設立的「無人機作戰司令部」將首次參與演習；韓美陸戰隊也首次組成聯合參謀團，嘗試新的聯合作戰指揮方式。

南韓海軍表示，韓美兩棲登陸聯合軍演「雙龍演習」（Exercise Ssang Yong）將從今天起至9月7日為止，於東海岸及慶尚北道浦項一帶進行，韓美海軍共出動40多艘船艦參與；陸戰隊也派出40多架戰機及40多艘船艦。

南韓軍方去年9月設立的無人機作戰司令部這次也將首次參與雙龍演習，這支部隊是南韓陸、海、空三軍及陸戰隊首次共同成立的聯合戰鬥部隊，將在雙龍演習中擔綱事前偵察角色。雙方陸戰隊組成的聯合參謀團一改過去分別在各自船艦上指揮的做法，改為同乘一艘船艦指揮登陸作戰，強化雙邊軍隊合作效率。

首次參與雙龍演習的還有美軍ACV兩棲戰鬥車，今天已經在浦項海邊進行登陸艦裝載訓練。

這次演習將從事前會議開始，逐步從人力、裝備搭載，護送作戰，登陸軍移動及海上、合作突擊等「決定性行動」訓練，預定9月初進行的「決定性行動」訓練將展現韓美聯合軍隊在海上及空軍的大規模合作作戰能力。

南韓與美國自2012年起每年舉行旅團級規模的雙龍演習，2018年文在寅政府任內一度中斷，直到去年才恢復聯演，並擴大至師團級規模，英國突擊隊去年開始也參與雙龍演習。