菲律賓再有2男感染M痘 2024年確診病例增至3人

菲律賓衛生部今天證實，國內新增兩個病情較輕微的M痘（mpox，舊稱猴痘）第二分支變種病毒確診案例，菲國今年發現的M痘病例因此增至3人。

路透社報導，菲律賓衛生部長荷博沙（TeodoroHerbosa）透過聲明表示：「我們繼續在菲律賓看到M痘第二分支病毒（Clade II）於本地傳播，尤其是在馬尼拉都會區（Metro Manila）。」

菲律賓當局上週表示，一名無境外旅遊史的33歲男性感染病情較輕微的M痘變種病毒，這是菲國今年發現的首起M痘病例。

最新確診病例是馬尼拉都會區一名37歲男性，他的身體上週冒出疹子並被送往公立醫院就醫；另一位32歲男性患者來自馬尼拉，他的身體也出現皮膚病變。

菲律賓今年目前發現3起M痘病例，而自2022年7月以來，菲國累計有12起經實驗室檢驗證實的確診案例。

非洲剛果民主共和國爆發M痘疫情並傳播至鄰近國家後，世界衛生組織（WHO）本月14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛組織最高警報級別。