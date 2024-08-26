菲律賓再有2男感染M痘 2024年確診病例增至3人
菲律賓衛生部今天證實，國內新增兩個病情較輕微的M痘（mpox，舊稱猴痘）第二分支變種病毒確診案例，菲國今年發現的M痘病例因此增至3人。
路透社報導，菲律賓衛生部長荷博沙（TeodoroHerbosa）透過聲明表示：「我們繼續在菲律賓看到M痘第二分支病毒（Clade II）於本地傳播，尤其是在馬尼拉都會區（Metro Manila）。」
菲律賓當局上週表示，一名無境外旅遊史的33歲男性感染病情較輕微的M痘變種病毒，這是菲國今年發現的首起M痘病例。
最新確診病例是馬尼拉都會區一名37歲男性，他的身體上週冒出疹子並被送往公立醫院就醫；另一位32歲男性患者來自馬尼拉，他的身體也出現皮膚病變。
菲律賓今年目前發現3起M痘病例，而自2022年7月以來，菲國累計有12起經實驗室檢驗證實的確診案例。
非洲剛果民主共和國爆發M痘疫情並傳播至鄰近國家後，世界衛生組織（WHO）本月14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛組織最高警報級別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言