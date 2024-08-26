金融時報披露美中溝通密道內幕 王毅、蘇利文三次會談雙方皆滿意

金融時報25日刊出長文，披露美國與中國大陸建立祕密溝通管道（backchannel）的運作內幕。文中說，由美國國安顧問蘇利文和現任中國外長王毅搭建起的這個非正式管道，去年中國間諜氣球事件後至今，已在奧地利、馬爾他、泰國舉行過三次會談；儘管至今在許多議題上仍有歧見，美中雙方都說此密道頗有價值。

金融時報說，這個非正式管道是美國總統拜登及中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島參加20國峰會時彼此同意建立，當時的目的是為雙邊關係設置「底線」，阻止進一步惡化。蘇利文和王毅三次循此密道會面，分別在去年5月、去年9月、今年1月，地點是維也納、馬爾他首都瓦勒他、曼谷。現在這個管道被稱為「戰略管道」。

上述三次會談，世界媒體皆有報導，但外界不清楚其中確切成果。王毅在那些會中強調三個主題：台灣問題是絕不能逾越的「紅線」、中方反對美國把美中定義為「競爭」關係，以及中方反對美國種種出口管制。

王毅表示，台獨是美中關係的最大挑戰。中方把美國介入台灣視為干預內政，但中方也明白，美方對台灣的影響力遠大於北京對台灣的影響力。一位中國官員說，戰略管道讓王毅和蘇利文以「非常坦率」的方式討論台灣問題。

金融時報指出，中方也不接受美中「競爭」概念。王毅在維也納會議中說：「你不可能有合作、對話、溝通……同時又削弱中國的利益。」一位美國官員說，中國人很難理解「既合作又競爭」，中方認為，若不是夥伴，就是競爭對手，二者只能擇一。

這篇文章說，儘管美中現仍存在許多分歧，雙方都表示戰略管道很有價值，且有助於降低了台灣問題的緊張程度。

美中官員皆說，這項非正式管道奏效的原因之一，是王毅和蘇利文的性格。2021年美中官員在阿拉斯加會晤時，美國國務卿布林肯曾和中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪激烈交鋒。中國官員說，儘管蘇利文很強硬，他們更喜歡和蘇利文打交道。而美國官員也說，相較於楊潔篪，他們更喜歡王毅，因為王毅會堅定有力地提出中方立場，但他的目的是確保蘇利文理解中國的觀點，而非是在言辭上駁倒對方。

蘇利文告訴金融時報，他不會幻想藉由上述戰略管道說服中國改變政策，但此管道在協助改善美中關係上，已發揮了重要作用。