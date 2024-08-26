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太平洋島國論壇峰會登場 氣候困境大國競爭成焦點

中央社／ 東加王國首都努瓜婁發26日綜合外電報導

第53屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領袖峰會今天在東加王國揭幕，吸引全球關注這塊地區的氣候困境，以及此地在大國競爭中所扮演的區域角色。

法新社報導，穿著傳統服飾、歌聲優美的東加合唱團歌手與手舞足蹈的學童歡迎外國領袖來到海濱首都努瓜婁發（Nuku'alofa）參加今年的太平洋島國論壇。

然而，由18個成員國組成的太平洋島國論壇，在和睦相處的背後卻出現罕見裂痕，並且可能會產生深遠的影響。

太平洋各國因為中國在當地的野心而意見不一，並且在是否應該同意深海採礦方面也存有歧見。

擔任太平洋島國論壇秘書長的諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）表示：「我們在這個地區的歷史關鍵時刻齊聚一堂。」

他說：「我們處於全球地緣政治利益的中心，處於對抗氣候變遷的最前線。」

早在瓦卡希望外界注意他的談話之前，中國的影響力就已在這個號稱「友善島嶼」的東加顯現。

東加是太平洋最後一個君主制國家，首都努瓜婁發的建築工地外貼著紅白相間的標語，宣揚「中國援助」以及與東加「共享」未來。多項計畫中包括這場峰會舉行的室內體育館，這是來自北京價值2500萬美元的贈禮。

中國駐東加大使劉為民在建物落成的剪綵儀式上送給東加總理一張大支票。劉為民表示，中國與東加的關係日益穩固，「患難才能見真情」。東加政府負債累累，外界認為特別容易受到中國經濟壓力的影響。

東加欠中國的出口銀行約1.3億美元，幾乎占其國內生產毛額（GDP）的1/3。

瓦卡對過去不斷升高的競爭抱持悲觀態度，他警告說：「我們需要對區域安全問題保持警惕。」

美國已派遣高階外交官員、副國務卿康貝爾（KurtCampbell）率代表團參加太平洋島國論壇。康貝爾一直是華府主導遏制中國在太平洋野心的關鍵人物之一。

北京 標語 負債

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