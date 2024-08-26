北韓稱前線增250架發射台 南韓：飛彈不見得夠

北韓近期聲稱已在前線新增部署250台移動式發射台，南韓國家情報院今天表示，就算真有250架發射台，現階段生產飛彈的人力可能也不夠。

南韓國會議員轉述，國情院今天在國會情報委員會全體會議中被問及北韓聲稱在前線新增移動式發射台（Transporter Erector Launcher, TEL）的問題時，做出以上表示。

國情院指出，北韓與俄羅斯簽訂軍事協議，正為向俄羅斯提供支援而生產飛彈及武器，這種狀況下，自有砲台能否確保足夠飛彈數量仍是未知數。

對於移動式發射台可能攻擊的範圍，國情院分析，飛彈射程可能達到110公里左右，從兩韓邊境發射，最遠可能影響首爾南方的忠清道一帶。

北韓官媒5日報導關於新生產的250架移動式發射台運輸至前線部隊的消息，但南韓軍方9日就相關報導表示存疑，指出目前尚未發現北韓前線部署新砲台的跡象，要生產所需飛彈應該也會花費相當時間。