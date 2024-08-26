巴西聖保羅州野火肆虐 45座城市進入緊急狀態

巴西正在部署軍用飛機，作為向肆虐東南部聖保羅州（Sao Paulo）野火宣戰的一環；當局今天警告，這些火災恐是人為所致。

法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）的內閣召開危機會議後，環境部長席瓦（Marina Silva）宣布發動「抗火戰爭」，還說聯邦警察正在調查這種造成巨大損失的「非典型狀況」。

魯拉與席瓦會面後在社群媒體X發布影片表示：「目前為止，我們還沒有發現這些火災有任何一起是閃電所引起，也就是說，有人在縱火。」

擁有約4400萬居民的聖保羅是人口最多的州，州長戴福瑞塔斯（Tarcisio de Freitas）下令州內45座城市進入緊急狀態，並表示兩名涉嫌縱火者已被逮捕。

魯拉承諾提供各州聯邦援助以撲滅大火，並表示全國已有3000名消防員在打火。