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比降頭還可怕！曼谷爆發連環假酒中毒 1慘死7失明 多人恐洗腎

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
曼谷民武里縣22日起傳出假酒中毒事件，多名民眾飲酒後出現異狀而被緊急送醫，目前7人失明、1人命危、1人死亡。圖／截自Thai PBS World畫面
曼谷民武里縣22日起傳出假酒中毒事件，多名民眾飲酒後出現異狀而被緊急送醫，目前7人失明、1人命危、1人死亡。圖／截自Thai PBS World畫面

泰國《普吉島公報》報導，曼谷民武里縣（Min Buri）22日起傳出假酒中毒事件，多名民眾飲酒後出現異狀而被緊急送醫，目前7人失明、1人命危、1人死亡。泰國公共衛生部證實，當地醫院共收治21名患者，其中出現心臟驟停、視力模糊、呼吸困難等「代謝性酸中毒」（metabolic acidosis）症狀。

醫院檢測後發現，患者都喝過當地某款私釀酒品，經化驗殘留酒品發現，含有高濃度的工業用酒精「甲醇」，患者飲用後紛紛出現中毒症狀，並導致7人失明、1人命危、1人死亡。

對此泰國公共衛生部證實，目前當地醫院共收治21名因假酒送醫的患者，倖存患者雖保住一命，仍可能面臨終身洗腎。當局呼籲切勿飲用來路不明的酒品。

泰國警方獲報後已前往製造假酒的工廠查緝，除了逮捕涉案人員，同時查獲大量甲醇與假酒，目前循線追查最上游的原料源頭。

中毒 患者 泰國

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