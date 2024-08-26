荷蘭紅髮日慶典 3天破萬人共襄盛舉
超過萬人週末期間齊聚荷蘭南部城市堤堡（Tilburg），在一年一度「紅髮日慶典」（Redhead Days Festival）秀出自己一頭胡蘿蔔般的髮色。
21歲的林德斯塔德（Ellen Linderstad）告訴路透社，她從瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）搭了好幾班火車和公車來參加這場盛宴，車程超過24小時。
這名建築系學生說：「目光所及全部人都是紅頭髮，能來到這個地方真的很特別。」她並表示，在瑞典沒有遇過太多其他有著一頭紅髮的人。
天生紅髮人口僅占全球1%至2%，其中2%至6%具北歐或西北歐血統。
根據主辦單位，有來自至少6國的1萬多人參加這場3天節慶，並報名參加拍照、閃電見面會和各種研討活動。
「紅髮日慶典」通常以團體合照做結尾。2013年共有1672名天生紅髮人合影，創下金氏世界紀錄（Guinness World of Records）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言