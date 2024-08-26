快訊

京華城案3關鍵公文「柯文哲親簽」 彭振聲避答僅稱：很敏感

「跑跑卡丁車」國道奔馳？ 一查竟是36年前進口骨董吉普車

雨區擴大！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

荷蘭紅髮日慶典 3天破萬人共襄盛舉

中央社／ 荷蘭堤堡25日綜合外電報導

超過萬人週末期間齊聚荷蘭南部城市堤堡（Tilburg），在一年一度「紅髮日慶典」（Redhead Days Festival）秀出自己一頭胡蘿蔔般的髮色。

21歲的林德斯塔德（Ellen Linderstad）告訴路透社，她從瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）搭了好幾班火車和公車來參加這場盛宴，車程超過24小時。

這名建築系學生說：「目光所及全部人都是紅頭髮，能來到這個地方真的很特別。」她並表示，在瑞典沒有遇過太多其他有著一頭紅髮的人。

天生紅髮人口僅占全球1%至2%，其中2%至6%具北歐或西北歐血統。

根據主辦單位，有來自至少6國的1萬多人參加這場3天節慶，並報名參加拍照、閃電見面會和各種研討活動。

「紅髮日慶典」通常以團體合照做結尾。2013年共有1672名天生紅髮人合影，創下金氏世界紀錄（Guinness World of Records）。

火車 瑞典 荷蘭

延伸閱讀

瑞典上半年人口成長 創21世紀以來最低

賴清德愛將李孟諺曾做縮胃手術、從胖大叔變型男 昔日同事訝異婚外情

歷屆獎金之最 84歲舞蹈家林絲緞、荷蘭漢學家羅斌獲台北文化獎

U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

相關新聞

比降頭還可怕！曼谷爆發連環假酒中毒 1慘死7失明 多人恐洗腎

泰國《普吉島公報》報導，曼谷民武里縣（Min Buri）22日起傳出假酒中毒事件，多名民眾飲酒後出現異狀而被緊急送醫，目...

金融時報披露美中溝通密道內幕 王毅、蘇利文三次會談雙方皆滿意

金融時報25日刊出長文，披露美國與中國大陸建立祕密溝通管道（backchannel）的運作內幕。文中說，由美國國安顧問蘇...

泰王次子曬病榻照「我還沒倒下」去年8月傳為奪儲返國

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）23日突然宣布，他因為肺部感染而住...

法猶太會堂遭縱火 嫌綁巴勒斯坦旗 官員疑恐攻

法國南部城市拉格朗德莫特（La Grande Motte）猶太會堂24日早上舉行崇拜前的半個小時，會堂及停車場有兩輛汽車...

澳參院通過挺台動議 專家：勇敢的舉動

澳洲聯邦參議院上週三（8月21日）通過一項有關台灣地位的動議，該動議指出，聯合國1971年的第2758號決議案，並未確立中華人民共和國對台灣的主權、未決定台灣未來在聯合國的地位、未決定台灣參與聯合國機構或國際組織的問題。有專家向DW表示，這意味澳洲為台灣「仗義執言」、不畏中國打壓。

性侵案連環爆 莫迪：強化法律使罪犯絕無法逍遙法外

印度接二連三爆出駭人聽聞的性侵案件，引發全國各地抗議，總理莫迪昨天表示，對全國各地針對女性的犯罪不斷增加感到憤怒，並保證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。