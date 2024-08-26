澳參院通過挺台動議 專家：勇敢的舉動

澳洲聯邦參議院上週三（8月21日）通過一項有關台灣地位的動議，該動議指出，聯合國1971年的第2758號決議案，並未確立中華人民共和國對台灣的主權、未決定台灣未來在聯合國的地位、未決定台灣參與聯合國機構或國際組織的問題。有專家向DW表示，這意味澳洲為台灣「仗義執言」、不畏中國打壓。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，工黨參議員奧尼爾（Deborah O'Neill）和自由黨參議員福賽特（David Fawcett）21日提交動議。該動議21日下午進行討論，而在多數議員已離場的情況下，口頭表決一致通過。

奧尼爾和福賽特今年7月曾到台灣參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會，該峰會有20多國、49位議員出席。報導指出，IPAC峰會通過了上述關於聯合國第2758號決議的範本，接著各國議員推動在本國的國會通過。

奧尼爾主張，2758號決議雖承認中華人民共和國在聯合國的合法地位，但並無「提及台灣或其政治地位」。她認為，北京長期將該決議與「一個中國」原則掛鉤，是「扭曲」決議內容。

根據IPAC官網，福賽特強調了中華人民共和國「恐嚇策略」的影響。他警告稱，中國對2758號決議的「歪曲」，「將削弱聯合國的誠信，並增加對基於規則的國際秩序的挑戰」。

對此，台灣外交部22日發表聲明，「對澳洲國會堅定支持我國國際參與表示高度肯定與誠摯感謝」。此外，台灣外交部也感謝澳洲及IPAC為台灣發出「正義之聲」，並呼籲國際社會共同反制中國對2758號決議的「錯誤詮釋」，以及中方將該決議與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

聲明還說，台灣將繼續與澳洲等理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。

至截稿為止，中國外交部和中國駐澳大使館，並未對此決議發表公開評論或回應。

什麼是2758號決議？

根據聯合國官網，聯合國各成員國在1971年10月25日舉行的第26屆聯合國大會上，表決並通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」的決議，又稱為聯合國大會第2758號決議。

根據該項決議，中華人民共和國取代中華民國在聯合國的中國代表權席次。2758號決議提到，聯合國「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」。

此外，決議指出，聯合國「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表、並立即把蔣介石的代表，從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

對此，台灣國立政治大學外交系教授黃奎博向DW表示，一方面，2758號決議確實沒有提及台灣的國際地位，但另一方面，這並非因為台灣地位「未定」，而是台灣的地位「早已被決定」。

黃奎博認為，目前在聯合國體系中，台灣就是以「中國的一省」（province of China）存在；但在聯合國體系之外，台灣的國際地位可視各國與台海兩岸政府的官方承認而定，「就台灣方面的法律立場，台灣自1945年8月後便始終是中華民國的一部分」。

不過，黃奎博也說，澳洲這項決議案，是第一個美國主要盟邦的國會對2758號決議所採取的片面詮釋行動，「有其一定的國際政治意義」。他指出，澳洲參議院所通過的意見案，「正確地指出聯大2758號決議，未使中華人民共和國在台灣也建立主權」。但很可惜是，該議案並未說明台澎金馬的主權仍屬中華民國所有。

黃奎博還強調，外界不應「超譯」聯合國大會2758號決議案內容，也不應「超用」，讓台灣人民在參與其他國際組織時造成限制。此外，澳洲政府在1971年時對2758號決議案投下反對票，因此可適時就前述情況，對台灣提供諮詢意見、或援助。

台灣總統賴清德今年5月20日在就職演說上主張：「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

學者形容澳洲「勇敢」

澳洲雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義向DW表示，澳洲參院通過這項動議是「很勇敢的舉動」。他強調，國際社會的民意和政策正在向台灣傾斜，支持中華民國台灣實際上的獨立主權和參加各種國際組織的權利。

馮崇義指出，這意味著「澳洲為台灣仗義執言、不畏中國打壓」。事實上，澳洲過去便曾公開站在與中國不同的立場，例如2020年澳洲曾提議組成國際獨立調查團查清新冠病毒的起源，此舉招致中國政府嚴厲的報復和經濟制裁，「澳洲主流民意對中國的經濟脅迫非常反感」。

不過，馮崇義認為，雖然澳洲與台灣一直有密切的經貿合作，但當今執政的工黨政府相對親中，不願也不敢太得罪中國，因而不會在外交、軍事等方面與台灣展開合作。同時，由於中國政府非常重視與澳洲的合作，因此他預期中方對此事會「低調處理」。

專家提醒不應過度樂觀

澳洲雪梨大學中國研究中心主任古德曼（David Goodman）則向DW指出，澳洲參議院通過動議承認「2758號決議未確立中國對台主權」，這當然是對中國的挑釁。但他也提醒，這項提案並沒有試圖向澳洲參議院提出最終見解，更不用說向澳洲社會、澳洲政府、或其他方面提出最終見解了。

古德曼表示，澳洲有很多人，例如澳洲前總理基廷（Paul Keating）便認為，即便台灣不直接受中華人民共和國統治，但也是「中國的一部分」；澳洲也有其他人抱持這樣的立場：雖然不認為台灣是獨立國家、或應該獨立，但這個問題應由台灣人民透過公投、或是其他類似的方式來決定。

古德曼還說，2022年當選的工黨政府正試圖與中國進行更密切的互動，這與澳洲自由黨和國家黨的反對，「形成鮮明對比」；而且「澳洲在經濟上仍依賴中國」，因此未來與中國的類似互動，面臨「更高程度的政治複雜性」。他也認為，從本質上講，這項決議似乎是一種非常沒有建設性的「幼稚表現主義」。

黃奎博則指出，由於這項決議僅是澳洲聯邦參議院的「意見」，所以對聯合國大會「2758號決議」本身、以及澳洲行政部門的外交政策上，「並無任何法律上的影響」。

中澳關係是否受影響？

在澳洲參議院通過對台動議的同時，澳洲與中國的關係似乎並不受到影響。澳洲金融評論報（AFR）週日（25日）報導，雖然官方對於澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）的訪華行程仍守口如瓶，但堪培拉有越來越多人猜測，查默斯將在幾週內訪問中國。

查默斯一旦成行，這將是7年來首次有澳洲財長訪問中國。他此行預料將與中國最高經濟政策機構「國家發展和改革委員會」的代表會面。

今年6月，中國總理李強對澳洲進行「裡程碑式」的訪問，當時查默斯與中方簽署了重啟中澳「戰略經濟對話」的諒解備忘錄（MOU），未來此對話將著重關注財政環境、投資決策和更廣泛的經濟環境。中澳雙方正在討論這項對話的形式，具體細節尚未敲定。

對於出訪的消息，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）25日並未證實這項消息，但他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我們一直在尋求與中國的關係正常化。我們將繼續這樣做……他們是我們最大的貿易夥伴，我們可以在經濟方面進行很多合作。我們將繼續在必要時與中國保持不同意見。」

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