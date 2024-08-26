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中國衝突行為加劇 菲方測試照明彈但強調不以牙還牙

中央社／ 馬尼拉26日專電

南海局勢持續升溫，菲中兩國自8日以來至少發生5起衝突，包括中國3次向菲方飛機投擲照明彈。菲律賓軍方最近也測試了照明彈投擲能力，但強調會遵守國際法，不以牙還牙。

中國海警與菲律賓菲國漁業局船隻昨天發生碰撞，中方船艦並向菲船發射水柱，導致菲船故障，終止人道運補任務，使得原已緊張的南海局勢，進一步惡化。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天在菲律賓英雄日紀念活動場邊接受菲媒訪問時說，菲律賓武裝部隊致力於維護在南海菲索區域的主權。

布勞納援引菲國總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）談話重申，菲律賓在南海菲索區域將是寸土不讓，軍方將以此為指導原則執行各種行動，維持菲國在南海菲索區域的存在。

他說，一旦菲律賓撤離，中國可能再把仙賓暗沙建成人工島嶼。

被問及中方最近多次向菲國飛機投擲照明彈，應如何制止這類行為？布勞納回應，菲方所能做的就是繼續在南海菲索區域執行合法行動，「我們有國際法作為後盾，包括聯合國海洋法公約和國際人道法。」

他也提到，菲國也有能力向中方投擲照明彈，而且他上週五也親自搭機巡邏，並測試了菲方的照明彈，但菲國遵守國際法，不會向外國做這種行為。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）則再次表示，他已預期中方這種行為將會增加，因為這是雙方在南海的一場「爭鬥」（struggle）。

早在本月中就預見到中方危險挑釁行為將成常態的鐵歐多洛說，菲方已多次告知中方行為屬非法，但中方完全不理會。

菲律賓與美國簽有共同防禦條約（MDT），同意在對方遭到「武裝攻擊」時相互馳援。被問及是否將和美方討論中方行為是否屬於「武裝攻擊」時，鐵歐多洛回應，這是本末倒置，菲國應提升自己的實力，來避免「武裝攻擊」的發生。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方緊張早自2012年的黃岩島對峙事件後逐漸升溫。

昨天的撞船事件已是過去一週內的第2起撞船，若加上8月8日以來被公開的其他衝突事件，至少已有5起。

8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈；19日，菲中兩國海巡船艦在仙賓暗沙周邊海域發生碰撞；同日，中國戰機在黃岩島上空向菲國漁業局巡邏機投擲照明彈。

22日，中國自渚碧礁（Subi Reef）向同一架菲國漁業局巡邏機發射照明彈；25日則發生中國海軍船艦、海警船與民兵船包圍菲國漁業局船隻事件，菲方公布了中方衝撞及噴水柱的影片。

南海 菲律賓 黃岩島

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