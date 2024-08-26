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委內瑞拉爭議總統大選過後 知名記者傳遭警帶走

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導

根據1個記者工會與1個當地人權組織的說法，委內瑞拉著名記者龍戈（Carmela Longo）今天遭突襲檢查她住家的警方抓走，目前人被拘禁在首都卡拉卡斯（Caracas）。

路透社報導，「委內瑞拉全國媒體工作者聯盟」（SNTP）和人權組織Espacio Publico在社群平台X發文表示，探員持搜索狀前往龍戈的公寓，接著把她帶走拘禁。

幾天前，龍戈在社群平台Instagram宣布她已辭去在「最新消息報」（Ultimas Noticias）的工作，先前她在這家親政府平面媒體任職20年。

SNTP在X平台貼文指出：「國家警察帶走了記者（龍戈）和她的兒子…以及一些電腦設備。」貼文中的影音顯示，這名記者與身穿黑衣的探員一起上警車後，這輛警車和後方另一輛車雙雙駛離現場。

根據SNTP說法，委內瑞拉7月28日總統大選過後，至少還有另外8名記者遭拘押。

委內瑞拉資訊部和總檢察長辦公室並未立即回覆路透社的置評要求。

非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）23日在社群媒體表示，委國目前有1674名政治犯，為本世紀迄今最高的數字。這項統計數字不包括已被釋放或被拘留48小時以下的人。

人權 委內瑞拉 社群媒體

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