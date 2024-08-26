韓國人口結構斷崖式下降 美學者籲台灣借鏡增加移民

美國智庫亞洲社會政策研究所舉辦線上研討會，討論包含台灣等東亞各國的人口危機。學者指出，台灣人口萎縮情況和韓國相似，但台灣人口數更少，因此引入移民可能是當前最實際的解決方案。

美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute, ASPI）近日舉行線上研討會，討論東亞地區包含日本、韓國、中國和台灣等因低生育率和高齡化帶來的人口萎縮危機，將如何對國家的社會福利、醫療系統、勞動力市場和經濟成長產生重大影響。

韓國的人口結構被形容正在「斷崖式下降」。現代汽車基金會南韓歷史與公共政策中心主任斯坦格隆（Troy Stangarone）表示，今年韓國的生育率恐降至0.68；而未來20年韓國勞動人口更將減少約1050萬人，相當於1/3的勞動力退出市場。

斯坦格隆表示，勞動力減少將拖累韓國的經濟成長潛力。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，照目前態勢發展，韓國經濟成長率到2050年可能會下降至0％，將對經濟產生嚴重打擊。與此同時，退休金基金預計將在2055年用盡，高齡化將對政府財政造成更大壓力。

除經濟危機外，韓國國安也面臨考驗。斯坦格隆說，目前韓國軍隊約有50萬人，10年內將無法招募足夠年輕男性維持該規模；但根據統計，若北韓政權倒台，南韓將需要約100萬軍力來維持穩定局勢，人口減少將對南北韓間的潛在衝突產生影響。

華盛頓學院（Washington College）政治學與國際研究教授歐洛斯（Andrew L. Oros）表示，台灣當前的人口萎縮情況和韓國相似，能以韓國遭遇的問題作為借鏡。他認為，台灣人口總數更少，因此「引入移民」對台灣而言可能仍是當前最實際的解決方案。

人口資料局（Population Reference Bureau）主席休巴（Jennifer D. Sciubba）指出，當前世界各國針對人口萎縮情況提出的政策大致分為兩種：提升生育率與應對人口老化。前者認為人口下降本身是一個問題；後者則認為人口高齡化是不可逆的事實，需要重新調整方針來應對。休巴認為，想盡辦法提高生育率是在「逃避現實」，但不幸的是大多數國家所採用的政策方向卻經常為此。

休巴表示，將生育津貼和產假視為一個純粹的經濟問題是錯誤的，因為年輕人不願生育的理由比起津貼複雜得多。她指出，無論哪個國家的年輕人，現在都面臨就業困難、住房問題等，而成家往往需要更高的經濟能力與更多住房空間，現金補助不足以解決這些問題。

休巴補充，當前各國人口政策的另一個重要問題是並未充分考慮性別因素。她表示，當社會談論提升女性勞動參與率時，卻忽視了女性在現代社會中的多重角色。女性除了擔任勞動力外，還負責生育和大多數家庭照護功能。因此，如何建立同時支持上述功能的社會，仍需各部門政策制定者間多方對話。