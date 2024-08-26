快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

韓國人口結構斷崖式下降 美學者籲台灣借鏡增加移民

中央社／ 紐約25日專電

美國智庫亞洲社會政策研究所舉辦線上研討會，討論包含台灣等東亞各國的人口危機。學者指出，台灣人口萎縮情況和韓國相似，但台灣人口數更少，因此引入移民可能是當前最實際的解決方案。

美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute, ASPI）近日舉行線上研討會，討論東亞地區包含日本、韓國、中國和台灣等因低生育率和高齡化帶來的人口萎縮危機，將如何對國家的社會福利、醫療系統、勞動力市場和經濟成長產生重大影響。

韓國的人口結構被形容正在「斷崖式下降」。現代汽車基金會南韓歷史與公共政策中心主任斯坦格隆（Troy Stangarone）表示，今年韓國的生育率恐降至0.68；而未來20年韓國勞動人口更將減少約1050萬人，相當於1/3的勞動力退出市場。

斯坦格隆表示，勞動力減少將拖累韓國的經濟成長潛力。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，照目前態勢發展，韓國經濟成長率到2050年可能會下降至0％，將對經濟產生嚴重打擊。與此同時，退休金基金預計將在2055年用盡，高齡化將對政府財政造成更大壓力。

除經濟危機外，韓國國安也面臨考驗。斯坦格隆說，目前韓國軍隊約有50萬人，10年內將無法招募足夠年輕男性維持該規模；但根據統計，若北韓政權倒台，南韓將需要約100萬軍力來維持穩定局勢，人口減少將對南北韓間的潛在衝突產生影響。

華盛頓學院（Washington College）政治學與國際研究教授歐洛斯（Andrew L. Oros）表示，台灣當前的人口萎縮情況和韓國相似，能以韓國遭遇的問題作為借鏡。他認為，台灣人口總數更少，因此「引入移民」對台灣而言可能仍是當前最實際的解決方案。

人口資料局（Population Reference Bureau）主席休巴（Jennifer D. Sciubba）指出，當前世界各國針對人口萎縮情況提出的政策大致分為兩種：提升生育率與應對人口老化。前者認為人口下降本身是一個問題；後者則認為人口高齡化是不可逆的事實，需要重新調整方針來應對。休巴認為，想盡辦法提高生育率是在「逃避現實」，但不幸的是大多數國家所採用的政策方向卻經常為此。

休巴表示，將生育津貼和產假視為一個純粹的經濟問題是錯誤的，因為年輕人不願生育的理由比起津貼複雜得多。她指出，無論哪個國家的年輕人，現在都面臨就業困難、住房問題等，而成家往往需要更高的經濟能力與更多住房空間，現金補助不足以解決這些問題。

休巴補充，當前各國人口政策的另一個重要問題是並未充分考慮性別因素。她表示，當社會談論提升女性勞動參與率時，卻忽視了女性在現代社會中的多重角色。女性除了擔任勞動力外，還負責生育和大多數家庭照護功能。因此，如何建立同時支持上述功能的社會，仍需各部門政策制定者間多方對話。

生育

延伸閱讀

羽球／周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療

經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

印尼新二代親善大使「小全智賢」 與移民官一起做公益

愛寶樂園旅遊攻略 全韓國最大樂園懶人包，交通門票周遭景點一次蒐齊！

相關新聞

法國延長拘留Telegram創辦人！平台聲明反擊了

彭博資訊報導，法國當局25日晚間確定延長居留加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov...

性侵案連環爆 莫迪：強化法律使罪犯絕無法逍遙法外

印度接二連三爆出駭人聽聞的性侵案件，引發全國各地抗議，總理莫迪昨天表示，對全國各地針對女性的犯罪不斷增加感到憤怒，並保證...

日本執政黨黨魁角逐 石破茂在最新民調居於領先

日本執政黨自民黨9月27日舉行總裁選舉，在周末的民調中，日本前防衛大臣石破茂居於領先，前環境大臣小泉進次郎則緊隨其後。

北韓官媒：金正恩要求生產更多自殺式無人機

北韓中央通信社今天報導，北韓對自主研發的無人機進行性能測試，領導人金正恩親臨視導，並要求生產更多自殺式無人機

同樣有南海糾紛 中越關係為何不若中菲劍拔弩張？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：中國大陸核武擴張速度超出預期引發美國高度關注，拜登政府同意調整核戰略計劃，以應對同時或接連發生綜合使用核武與非核武的國際性危機。 看點2：新任越共總書記蘇林選擇中國大陸作為首次外訪地點，除了政治及經濟利益考量外，也有外交戰略的盤算，讓外界再次關注兩個共產黨國家的關係。 看點3：在前美國總統歐巴馬光環加持下，副總統賀錦麗與搭擋華茲正式接受提名角逐白宮，不僅象徵世代傳承，還有民主黨人對「下一個黃金時代」的盼望。

中菲仙賓礁再碰撞 菲人員落海

中國大陸和菲律賓在南海持續角力，繼八月十九日兩國海警船在仙賓礁海域碰撞後，雙方船隻昨又在該海域碰撞，導致菲律賓人員落海。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。