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烏克蘭控白俄羅斯拿演習當幌子邊境集結重兵 籲立即撤出射程外

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭外交部25日指控白俄羅斯以軍演為由，在兩國邊境外集結重兵。圖為烏軍士兵2023年在烏國接壤白俄邊境的畫面。路透
烏克蘭外交部25日指控白俄羅斯以軍演為由，在兩國邊境外集結重兵。圖為烏軍士兵2023年在烏國接壤白俄邊境的畫面。路透

法新社報導，烏克蘭外交部25日指控白俄羅斯以演練為由，在兩國邊境外集結重兵，並警告白俄停止「不友好舉動」、立即撤軍，切勿因俄羅斯施壓犯下「嚴重錯誤」；白俄早已允許俄國部隊從境內對烏克蘭發動侵略。

烏克蘭外交部聲明表示，白俄羅斯假借演習名義，在烏北邊境戈麥州（Gomel）外「集結大量兵力」，其中不乏白俄特種兵與前傭兵組織「瓦格納」（Wagner）成員，還有戰車、砲火彈藥、防空系統與工程設備等。

該聲明呼籲白俄羅斯，「立即撤出邊境外，至砲彈射程範圍外的距離」。

除此之外，烏克蘭警告，該區域非常靠近全球核災車諾比核電廠，類似軍演會對全球安全構成威脅。

然而，俄羅斯國營RT電視台指出，白俄羅斯總統魯卡申科本月接受全俄國家廣播電視公司（VGTRK）訪問時亦指控，烏克蘭在其北部邊境進行危險的軍事集結，集結超過12萬大兵。

魯卡申科稱，「我被迫部署幾乎三分之一兵力增援現有部隊」。

莫斯科持續挺進烏東之際，烏克蘭正對俄國西南部庫斯克（Kursk）展開跨境行動。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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