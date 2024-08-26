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性侵案連環爆 莫迪：強化法律使罪犯絕無法逍遙法外

中央社／ 新德里26日專電
印度總理莫迪。（路透）
印度總理莫迪。（路透）

印度接二連三爆出駭人聽聞的性侵案件，引發全國各地抗議，總理莫迪昨天表示，對全國各地針對女性的犯罪不斷增加感到憤怒，並保證政府正在強化法律，使犯下罪行的人「絕對無法逍遙法外」。

「今日印度」（India Today）指出，莫迪（Narendra Modi）在一場活動中發表談話，提及包括加爾各答實習醫師遭姦殺、孟買近郊巴得拉普爾（Badlapur）兩幼兒園女童遭性侵案時表示，他對最近這些在印度各地發生的性侵案件感到憤怒，並稱那些對女性犯下的罪是「不可饒恕的罪孽」。

莫迪說：「維護女性安全和尊嚴是社會與政府的責任，我們正制定更嚴格的法律，來打擊針對女性的犯罪行為。」

他強調了政府在強化法律面上和加強執行機制上所做的努力，當中包括修訂現有法律及建立新的系統，一切作為都將使正義獲得伸張。

印度時報（Times of India）指出，莫迪表示，不論是誰，只要犯罪都不能逍遙法外，幫助罪犯的人也是，任何的疏失都應該受到重視。

莫迪說：「我向你們保證，中央政府將盡一切努力與各邦政府合作，制止針對女性的暴行，只有這樣的事在印度社會消失後，我們才會停止。」

他補充道：「我們的政府正在不斷制定更嚴格的法律，要給那些對女性犯下暴行的人最嚴厲的懲罰。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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