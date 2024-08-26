快訊

退休教授轉私校擋年輕人出路？學校有缺何不聘助理教授

三角戀受矚目！新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

茶凍飲有脆脆口感！鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」 業者發文道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國延長拘留Telegram創辦人！平台聲明反擊了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國延長拘留Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫，Telegram最新發表聲明回應，平台素來遵守《數位服務法》且度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。圖為Telegram標誌。路透
法國延長拘留Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫，Telegram最新發表聲明回應，平台素來遵守《數位服務法》且度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。圖為Telegram標誌。路透

彭博資訊報導，法國當局25日晚間確定延長居留加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov）24小時，而Telegram最新發表聲明回應，平台素來遵守《數位服務法》且度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。

度洛夫在24日晚間因涉嫌未能採取行動遏制不法分子利用平台遭法國當局拘留，一名執法官員表示，度洛夫的最初拘留時間在25日晚間確定延長24小時。

Telegram也在自家平台和X發出聲明，稱「主張平台或其所有人對於濫用行為負責是荒謬的」，而平台素來遵守包含《數位服務法》在內的歐洲法律，度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。

法新社報導，防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN，先前對度洛夫發出逮捕令。該機構負責針對詐騙、走私毒品、網路霸凌、組織犯罪與宣揚恐怖主義等進行初步偵查。

而消息指出，度洛夫遭拘留後，透過Telegram整合的加密貨幣Toncoin，一夕之間暴跌23%。

39歲億萬富豪度洛夫出生於俄羅斯，目前住在杜拜，擁有法國與阿拉伯聯合大公國雙重國籍。

俄羅斯 法國 網路霸凌

延伸閱讀

巴黎帕運／將開幕 成龍受邀傳遞聖火

張榕容意外懷法國男友孩子 躲醫院廁所狂哭：痛徹心扉

日本羽賽／法國19歲黑馬奪冠破紀錄 盛讚周天成強勢進逼

法國南部猶太會堂遭人縱火引發爆炸 犯嫌落網

相關新聞

法國延長拘留Telegram創辦人！平台聲明反擊了

彭博資訊報導，法國當局25日晚間確定延長居留加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov...

中菲仙賓礁再碰撞 菲人員落海

中國大陸和菲律賓在南海持續角力，繼八月十九日兩國海警船在仙賓礁海域碰撞後，雙方船隻昨又在該海域碰撞，導致菲律賓人員落海。...

Telegram執行長度洛夫 在法被捕

法新社廿四日引述匿名法國官員消息稱，法國警方當天以和社群媒體Telegram（TG）相關的罪名，在巴黎近郊逮捕TG執行長度洛夫。

性侵案連環爆 莫迪：強化法律使罪犯絕無法逍遙法外

印度接二連三爆出駭人聽聞的性侵案件，引發全國各地抗議，總理莫迪昨天表示，對全國各地針對女性的犯罪不斷增加感到憤怒，並保證...

日本執政黨黨魁角逐 石破茂在最新民調居於領先

日本執政黨自民黨9月27日舉行總裁選舉，在周末的民調中，日本前防衛大臣石破茂居於領先，前環境大臣小泉進次郎則緊隨其後。

北韓官媒：金正恩要求生產更多自殺式無人機

北韓中央通信社今天報導，北韓對自主研發的無人機進行性能測試，領導人金正恩親臨視導，並要求生產更多自殺式無人機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。