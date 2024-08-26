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法國延長拘留Telegram創辦人！平台聲明反擊了
彭博資訊報導，法國當局25日晚間確定延長居留加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov）24小時，而Telegram最新發表聲明回應，平台素來遵守《數位服務法》且度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。
度洛夫在24日晚間因涉嫌未能採取行動遏制不法分子利用平台遭法國當局拘留，一名執法官員表示，度洛夫的最初拘留時間在25日晚間確定延長24小時。
Telegram也在自家平台和X發出聲明，稱「主張平台或其所有人對於濫用行為負責是荒謬的」，而平台素來遵守包含《數位服務法》在內的歐洲法律，度洛夫「沒什麼好隱瞞的」。
法新社報導，防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN，先前對度洛夫發出逮捕令。該機構負責針對詐騙、走私毒品、網路霸凌、組織犯罪與宣揚恐怖主義等進行初步偵查。
而消息指出，度洛夫遭拘留後，透過Telegram整合的加密貨幣Toncoin，一夕之間暴跌23%。
39歲億萬富豪度洛夫出生於俄羅斯，目前住在杜拜，擁有法國與阿拉伯聯合大公國雙重國籍。
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