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擊潰納粹巴黎解放80週年 馬克宏籲對抗反猶主義

中央社／ 巴黎25日專電

今天是巴黎解放紀念日，80年前，法國民眾和盟軍共同從納粹德國手中搶回被占領的首都。總統馬克宏在致詞中連結紀念日與反猶時事，表示這是慶祝自由的一天，對抗仇恨的抗戰不會結束。

1944年8月19日到25日，是第二次世界大戰中，法國人為了從德軍手中奪回對巴黎掌控權的抗戰，直到80年前的今天，納粹守軍正式投降，巴黎解放。

為紀念巴黎解放，總統馬克宏（EmmanuelMacron）在巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）等官員陪同下主持巴黎解放80週年紀念儀式。

在官方典禮開始前，「軍隊與人民遊行」首先登場，遊行路徑則是依照80年前法國第2裝甲師 （2edivision blindée）在將軍雷克勒（Leclerc）領導下解放首都的行進路線。

法媒指出，對抗納粹之戰的教訓似乎在今日同樣適用，馬克宏在致詞中也影射時事，也就是24日早上南部濱海度假城市拉格朗德莫特（La Grande Motte）一間猶太會堂所發生的縱火爆炸案。

他表示，「對抗反猶主義的聲音一致響起…對抗仇恨的無止盡戰鬥，直到今日都應該持續下去」，話語中連結納粹占領的歷史與如今的反猶情緒。

馬克宏向法國抵抗運動參與者致意，「巴黎是由那些對法國抱有相同想像的人所解放。他們來自四面八方，每個人都不同」。80年前的這天，「敲響了1532天夢魘的終結」，讓巴黎轉為一場「給所有人民的自由慶典」。

伊達戈則向「所有世代的英雄」致敬，並提及為了解放首都，而「在自由前夕失去性命的男女」。

今天也正值巴黎帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）開幕前3天，昨天在帕運發源地英國斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）點燃的聖火也在馬克宏致詞後抵達現場，成為典禮的一部分，接下來將由法國解放勳章得主接棒傳遞聖火。巡邏兵飛行表演隊也在儀式上演出。

1940年法國戰役（Bataille de France）後，法國遭德軍占領，西歐陷入納粹德國統治。盟軍自1944年起反攻，發動大君主行動（Operation Overlord）。

1944年6月6日成功登陸諾曼第，逐漸奪回被控制的諾曼第地區，並向被困的巴黎挺進，雙方軍隊爆發激烈巷戰，直到8月25日解放巴黎。

法國新聞電台（Franceinfo）也在今天的報導中走訪了幾位解放之日的見證人。其中當時只有18歲的柏恩鮑姆（Robert Birenbaum）是巴黎抗戰的主要人物以及最後倖存者之一。

早在1942年他就投身政治運動，1944年8月19日至25日這段期間，父母親為波蘭裔猶太人的他更不眠不休參與起義，成為領袖之一。

他回憶，8月18日這天，巴黎發起大罷工。隔天，巴黎警察向納粹占領者發動襲擊，抗爭者從城市的四面八方蜂湧而出。柏恩鮑姆形容，「在平淡的一天，出現了不同凡響的英雄主義。突然間，從沒有任何經驗的人拿起了武器，並戴上了臂章」。臂章是用來區分平民的。

柏恩鮑姆指出，解放後，一切都變了。「當我身穿制服、帶著衝鋒槍回到住家附近時，那些之前待我如『骯髒猶太人』的人，一下就把我視作英雄。但我完全不是」。

如今已96歲的余艾（Thérèse Huet）想起納粹占領的時光，「我記得飢餓。我們沒有麵包，沒有帶油脂的東西。什麼都找不到」。

她向法媒形容巴黎解放隔天她到香榭大道上參與勝利遊行的場景，「美國人來了，女生跳上了他們的卡車，一切都好歡樂。這是我忘不了的回憶」。

巴黎 法國 馬克宏

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