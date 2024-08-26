Telegram執行長度洛夫 在法被捕

法新社廿四日引述匿名法國官員消息稱，法國警方當天以和社群媒體Telegram（TG）相關的罪名，在巴黎近郊逮捕TG執行長度洛夫。

該官員說，年僅卅九歲的億萬富豪度洛夫廿四日晚間在在巴黎以北的布傑機場被捕。另一位知情人士指稱，度洛夫從亞塞拜然首都巴庫出境。他預計廿五日出庭受審。

有消息人士說，法國防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN已向度洛夫發出逮捕令。該機構是對涉嫌詐欺、販毒、網路霸凌、組織犯罪及宣揚恐怖主義等犯罪行為做初步調查的協調單位。

度洛夫涉嫌未能採取行動遏制不法分子利用該平台。一位調查人員提到，TG有罪不罰的情況已夠多了，但調查人員對他理應明知自己被通緝還來巴黎「自投羅網」很意外。

該平台在俄羅斯、烏克蘭與多個前蘇聯國家的影響力特別大，被認為是繼臉書、YouTube、WhatsApp、Instagram（IG）、TikTok及微信後的主要社群媒體之一。TG並設定目標明年達到十億用戶。

TG總部在阿聯杜拜，由出生於俄國的度洛夫所創。但他二○一四年不願配合俄國政府關閉反對派在網路社群ＶＫ的帳號，還將該平台出售並離開俄國。