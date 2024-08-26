中菲仙賓礁再碰撞 菲人員落海

中國大陸和菲律賓在南海持續角力，繼八月十九日兩國海警船在仙賓礁海域碰撞後，雙方船隻昨又在該海域碰撞，導致菲律賓人員落海。這是一周內中菲海警船兩度碰撞，南海情勢升高。

大陸海警局發言人甘羽昨稱，菲律賓三○○二號船不顧大陸海警勸阻和警告，執意向非法滯留南沙群島仙賓礁的菲海警九七○一號船運送物資，大陸海警對菲船隻依法依規實施管控。又稱當天下午二時十二分，菲三○○二號船拒不接受管控，故意衝撞中方正常執法的海警二一五五一艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。中方基於人道主義，第一時間救助菲落水人員。

中央社引述菲律賓國家安全會議（NSC）發表聲明回應，菲漁業暨水資源局（BFAR）三○○二號船昨在前往仙賓礁（菲稱艾斯柯達礁）為漁民提供柴油、食品和醫療用品時，遭到中方八艘船隻的攻擊性和危險航行操作。

菲方聲明稱，解放軍第六二六號船艦及多艘海警船試圖包圍菲國漁業局三○○二號船，中方海警船採取近距離危險操作，造成碰撞。期間，中方海警船向菲船鳴笛並發射水柱，導致菲船引擎故障，被迫終止向漁民運補的人道任務。菲國譴責中方行為不專業、具侵略性和非法，危及菲方船員及待援漁民的安全，菲國漁業局人員並未受傷，中國海警救起落水菲方人員的說法「毫無根據」，是中方意圖扭曲事實的假新聞。

不到一周前，中菲兩國八月十九日才在仙賓礁海域發生海警船碰撞，雙方互控「危險、故意碰撞」。另據菲律賓政府指控，一架菲漁業暨水資源局的飛機於八月廿二日在南海地區進行例行性巡邏時，遭到中方實控的渚碧礁上的軍人「無理地」向該機發射照明彈。