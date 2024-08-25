德國海軍艦艇將航向南韓 是否「睽違22年」穿越台海仍未定

當地時間周日（8月25日）上午，德國「巴登符騰堡」號護衛艦及「美因河畔法蘭克福」號補給艦在日本停留五日後，從東京郵輪碼頭啟航前往南韓。這標志著它們在參加了7月圍繞夏威夷群島舉行的全球最大海上演習環太平洋軍演（RIMPAC）後，開始了其官方「印太任務」的重要階段。

首先，這兩艘德國海軍艦艇將與日本、美國、法國和意大利共同參與軍事演習，並協助監督聯合國安理會對朝鮮制裁的執行情況。此後，它們將從南韓仁川繼續前往菲律賓馬尼拉，途中是否會穿越全球最繁忙的航道之一台灣海峽也將隨之揭曉。德國政府不打算提前透露這項備受爭議的計劃。

德國未提前透露是否穿越台灣海峽

德國外交部國務部長林德納（Tobias Lindner）在對東京進行為期三天的工作訪問時對德國之聲表示：「根據國際法，在國際水域航行的船只沒有事先宣布或通知航線的義務。」

「德國政府也不會開創先例，提前宣布我們是否會穿越台灣海峽。我們很快就會知道這兩艘艦艇會走哪條路線。」一個未知的因素是天氣狀況，它可能導致船只無法通過這條180公裡長的海峽。

在過去的幾周裡，美國、加拿大和其他國家已經派遣了他們的軍艦穿越台灣海峽。而德國海軍艦艇最近一次通過台灣海峽是在約22年前。當時，中國對台灣的主權主張遠不如現任中國國家主席習近平執政後那麼強硬。北京將台灣視為一個叛離的省份。在過去的四年裡，中國大幅增加了在台灣附近的軍事活動。

德國對華政策的平衡舉措

通過2020年9月的「印太指導方針」和2023年7月的「中國戰略」，德國政府正在嘗試一種政治平衡舉措：一方面，德國接受一個中國原則，只與北京保持外交關系。另一方面，柏林反對中國以武力奪取台灣，擴大在該地區的軍事存在，並堅持在以規則為基礎的世界秩序中，國際航線必須可以自由航行。

德國海軍中將卡克（Jan Christian Kaack）在接受《日本時報》採訪時表示，中國希望獲得對重要航道的控制權。「我們不能對此視而不見，否則就意味著我們接受了新的現狀。」卡克強調，這些連通港口的商貿和軍事重要通道與眾人息息相關。他總結稱：「沒有航運，就別想購物。（No shipping, no shopping.）」

中國已明確表達對德國軍艦可能通過台灣海峽的不滿。中國外交部發言人毛寧8月19日例行記者會上表示：「台灣問題是中國的內政，維護台海和平穩定關鍵在於堅決反對『台獨』。中方一貫反對打著『航行自由』的幌子，損害中國的領土主權和安全。」

這支德國印太艦隊的指揮官舒爾茨少將(Axel Schulz)對路透社表示，通過台灣海峽就像通過英吉利海峽一樣「正常」。他預計，中國海軍可能還有海岸警衛隊或海軍民兵會「護送」他們通過。但他表示，這種監視是常規做法。

「扎根地區，放眼全球」

F-125 級「巴登符騰堡」護衛艦是德國海軍最現代化的戰艦。它被稱為 「馬拉松選手」，專門從事海上監視。德國海軍以「扎根地區，放眼全球」為口號，希望再次展現其在印太地區的存在。據舒爾茨少將表示，這是海軍「今年最重要的任務」。

與 2021 年德國「巴伐利亞」號護衛艦在印太地區執行為期六個月的任務不同，這次德國國內基本上沒有批判的聲音。國務部長林德納對此並不感到意外。

「一方面，安全形勢已經發生了根本性變化，不僅是因為俄羅斯入侵烏克蘭，也是因為德國意識到，我們的繁榮和安全很大程度上取決於印太地區的安全。」

林德納表示：「這涉及到供應鏈，例如半導體。這還涉及基於規則的國際秩序具有普遍的有效性。」

德國海軍軍艦為期七個月的航程於五月初從母港威廉港啟程，經巴拿馬運河前往夏威夷參加環太平洋軍演。在東京港口停留旨在深化與日本在防御領域的合作。7 月底，德國空軍的三架歐洲戰鬥機和日本空軍的四架 F-15 噴氣式戰鬥機已經在北海道北部島嶼上空進行了 「日本天空」（Nippon Skies）演習。德日兩國軍隊之間相互提供物資和服務的協議於七月生效。在訪問南韓和菲律賓後，這兩艘軍艦還將造訪新加坡和印度，最後返回德國。

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